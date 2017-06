El problema fundamental

El problema político fundamental en España es la falta de un auténtico liderazgo en el PSOE. Así de sencillo. Con eso no estaría todo hecho pero si sería el paso esencial para afrontar todo lo demás.

Eso reforzaría la imagen de una Nación fuerte y unida frente al separatismo y a líderes como Sanchez e Iglesias que con tal de alcanzar el poder dislocan el Estado y hablan del Estado plurinacional, como antes de lo federal, creyendo que citando estas palabras mágicas ya está todo resuelto, confundiendo la diversidad con la nación y sobre todo con el tocino.

Por un lado sabemos que el transitorio y petulante Sanchez, sin que nadie lo haya podido evitar, despues de cargarse al partido, se propone rematar el dislate que empezó Zapatero. Y tememos porque sabemos que un tarugo es mucho más peligroso que un malvado.

Y por otro debiéramos saber que Podemos en realidad no existe. Es una realidad virtual, una creación de los medios que han ganado mucho dinero con ellos. Desaparecerá como por ensalmo. Se esfumará como el genio de la lámpara de Aladino en cuanto el Partido Socialista vuelva a ser lo que tiene que ser, nacional y con vocación de gobierno para todos los españoles.

Ese dia desaparecerá toda esta tropa de la televisión y volveremos a tener la impresión de ver un telediario en lugar del patio de un instituto. Y en ese Salón de Actos que es hoy la televisión, con el que la política se retroalimenta, todos los dias ponen un musical, la Bruja y la Bestia, Pocahontas, Aladino y la solución maravillosa y Ciento un dálmatas disfrazados de diputados y concejales demócratas pero ver a estos chicos presuntuosos en tareas muy por encima de su nivel de incompetencia mientras asaltan el palacio de invierno, es estar viendo una pelicula de miedo y de ciencia ficción al mismo tiempo.

Lo que resulta evidente es que el sistema electoral ha generado un covachuelismo desmesurado de profesionales o aprendices de la política que se autoproclaman defensores de los trabajadores sin haber trabajado nunca.

Por eso es precisa la reforma electoral que permita a los miembros de cada distrito elegir a dos o tres hombres o mujeres que por su trayectoria y categoría personal en la vida pública o privada se hayan hecho acreedores de tal dignidad. Aunque el soberano se equivoque y tenga que revocar el mandato asumiendo una responsabilidad que el pueblo en el sistema actual no asume, porque en realidad no le corresponde. Él no ha puesto a esos señores al frente del pais.

¿Por qué entre el dia 15 y 20 posteriores a la convocatoria de cada elección las candidaturas tienen que estar suscritas necesariamente por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones ante la Junta Electoral competente o, todo lo más, una Agrupación de electores?

En realidad los diputados de distrito debieran ser elegidos sin necesidad de que se postulen, de que se presenten, con la posibilidad por supuesto de renunciar por las razones personales que fueren. Y no como ahora que los que pretenden hacer de la polìtica un medio de vida se matan por que los metan en las candidaturas y subirse al carro. Y luego de subirse en él, alguno nos lo roba y nos pasamos la vida buscándolo. Lo cantaba Manolo Escobar pero ya lo había dejado escrito antes Antonio Machado: "Se canta lo que se pierde."