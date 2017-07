Toxo se despide profetizando

Es curioso que Fernández Toxo, tantos años secretario general de Comisiones Obreras, se haya despedido profetizando varios males para España. Cuando muchos, con datos en la mano, advirtieron de que la economía española entraba en una recesión grave que luego resultó ser de caballo, no recuerdo a Fernández Toxo dándoles la razón.

Entonces su capacidad visionaria no sólo no funcionó sino que no quiso escuchar a los que lo avanzaban. Toxo prefirió hacer seguidismo del gobierno de Zapatero que se negó a hablar de crisis y sí de lo contrario. En esos años, los parados caían en las listas por miles y todos los indicadores dejaban claro que la recesión nos comía por los pies.

Ahora, cuando abandona el sindicato. Ahora, al jubilarse, al sindicalista le ha dado por profetizar que España está incubando una crisis de empleo, antes de salir de la actual, y que se está repitiendo el modelo de crecimiento del periodo previo a la recesión. Ninguna de las dos cosas es cierta.

No hay más que mirar sin sectarismo los datos que mes tras mes ofrece el Ministerio de Empleo o trimestralmente el INE. Dicen absolutamente lo contrario. La economía española está creciendo a tasas superiores al 3 por ciento, ya se ha recuperado más del 65 por ciento del empleo perdido y no hay ni un solo analista serio nacional o extranjero que no avance un aumento del empleo este año de otros 500.000.

En cuanto al modelo de crecimiento, estaría bien que Toxo se leyera los informes. Podría comprobar que la exportación es uno de los ejes fundamentales del crecimiento. Las empresas se han internacionalizado y la construcción pesa en el PIB la mitad de lo que lo hacía en los años de bonanza.

Y además es bueno que el ladrillo en todas sus variantes tire, porque da trabajo directo e indirecto a miles de personas. En fin, tampoco se podía esperar mucho de un eterno liberado sindical, que encima no ha pedido perdón por los desmanes de algunos de sus miembros, y que se va "amenazando" con las plagas de Egipto. Claro que como la solución que ofrece es la derogación de la reforma laboral, igual si la izquierda lo consigue, va y se cumple la profecía. Esperemos que de nuevo se equivoque.