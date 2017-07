En este Madrid carísimo

del soberbio Orgullo gay

¿quién le pone el cascabel

al gato Montoro, hey?

Mucho discutir en Cortes

el decretazo o la ley

del techo de gasto justo

que se nos quiere imponer,

¿pero querrá Ciudadanos

sentarse a mesa y mantel,

limitado el presupuesto

a un mínimo ten con ten,

si no puede disfrutar

de todo a cuerpo de rey?

Parece que no en principio.

Al final ... pues yo qué sé

si tragarán o si no

ya que aún está por ver.

Están las Comunidades

endeudadas tutiplén

comiendo pasta y más pasta

del generoso pastel,

y aún así les sabe a poco

a su voraz entender.

¿Recortar? Pero por qué,

se preguntan y preguntan

una y otra y otra vez

sin encontrar la respuesta

que calme su tozudez.

Quizá Mariano se atenga

a lo que propone Albert

por no tensar más la cuerda

que le separa de él,

y es que Mariano es Mariano

y Cristóbal no, no es,

Cristóbal es su gatito

miau miau y con cascabel

para advertir que el Tesoro

verde está como una nuez

y no se debe probar

todavía... ¡Jejeje!

Y, de verdad, Ciudadanos,

¿hay tanta hambre y tanta sed

en el país derrochón

de las gracias del parné

que haya que aumentar el déficit,

dragón tragón y cruel?

Esa cuenta indefinida

¿quién la soluciona, eh?

¿quién la pone en positivo?

¿quién se la despacha, quién?