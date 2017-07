Tiranos y banderas

Solo hay una posibilidad de que se proclame la República de Cataluña que pretenden los separatistas. Que, después de haber confundido y mareado al país como siguen haciendo, Pedro Sánchez y sus militantes se decidan a traicionarlo.

La ley de referéndum que en un acto propagandístico habitual y con lectura dramatizada han presentado los bolcheviques de la Cup pero que defienden Puigdemont, Más, Junts pel Si y se arriesgó a matizar el conseller fulminado por los anticapitalistas, es una barbaridad jurídica, un provocación política y como quiera que es a sabiendas, una indignidad moral.

Que Cataluña esté en manos de los anticapitalistas de la Cup, España de Podemos y el Psoe de Sanchez demuestra que quien tiraniza siempre es el débil. Todos estos tiranos, sinsustancias y sus bandos están tiranizando a España en interés propio.

El problema es que en España aparte de picaresca y malicia hay una cantidad de descerebrao que de una u otra forma están propiciando la situación presente que más que resultar preocupante "mete miedo por la cabeza".

Sanchez e Iglesias hablan de hablar y quedan para quedar, como los adolescentes pero con igual inconsistencia, falta de sustancia e irresponsabilidad, pero ninguno da el paso al frente que reclaman al Pp para aportar la solución. "El ser federal" de nuestro pais, dice Sanchez e Iglesias otro tanto.

¿Pero esta gente ha estudiado siquiera un poco de historia? ¿Sabe este gente que todo viejo Estado unitario que se federaliza URSS, Bélgica, camina hacia su separación? Otra cosa es que se federalice en el momento de su nacimiento, como EEUU, que celebra hoy y mucho, su Unión o la RFAlemana.

Y cuando dicen alguna cosa nos toman el pelo a sabiendas de que los separatistas no van a renunciar al supuesto derecho a la libre determinación. ¿Cual es el paso que según ellos hay que dar? ¿Cual es la solución? ¿No comparecer después de reunirse con el Presidente del Gobierno? ¿Nombrar a Patxi Lopez como interlocutor con el Gobierno para el tema catalán? ¿Es esa la solución al problema separatista? No cabe la ambigüedad en cuestiones de estado.

La Ministra de Defensa ha recordado sin más que el art 8 de la Constitución atribuye al ejército defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Las dos cosas que están siendo puestas en cuestión. ¿Apoyaría el PSOE el cumplimiento de la Constitución?

Cada vez resulta más evidente que no estamos ante una cuestión jurídica sino ante una lucha de poder y que los separatistas, igual que ETA, han ido más lejos en sus ataques a la Constitución cuando el sistema político en el que han vivido ha ejercido menos autoridad y ha conseguido y permitido mayores cotas de libertad. Durante el franquismo no gurgutaron. No dice mucho en su favor. Como el niño que no para hasta que tropieza con el muro.