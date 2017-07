La estrella de los cafés...

Va para presidente, o para porquero. Pero no el cargo de la Moncloa que lo considera una nimiedad sino para presidente de la III República, que da un gustirrinín y muchas ganas de comer, nada menos que ser jefe del Estado. Sánchez es un ex diputado soberbio, fullero, mal educado, se cree el ombligo del mundo y prácticamente hace que le llamen majestad, el de la "dictadura", pendejo. ¿Quién le hizo rey a tu padre, y a ti, por ende? ¿El espíritu de Pablo Iglesias o de Zapatero acaso?

Qué desquiciados andan estos chicos de juvenalia y, en especial, el empleado de la planta de caballeros de El Corte Inglés. Cuando va a la Zarzuela o a la Moncloa, él, Pedro Sánchez, la leche en polvo, no asiste como visitador sino como anfitrión. Y tiene dos horas de pasmarote al neófito rey dándole explicaciones de lo que es el Estado Federal, qué perra cogieron los socialistas con el sistema que consideran lo más progre del universo y es una cagada en comparación con el maladado título VIII de la Constitución. Pero Sánchez erre, que erre: la desmembración de España.

Se quejan los socialistas, por otro lado, de que Rajoy no llamó al egocéntrico cuando fue nombrado secretario general. Al que el iluminado no cesó ni un segundo de insultarle, de llamarle inútil, impresentable e inmoral. ¡Bravo, prenda! Y, encima, se ha de postrar de hinojos por haberse hecho con la poltrona de Ferraz. Tiene un morro que se lo pisa. ¿Y por qué no se pronuncia en el nepotismo de su hermano con la Junta de Extremadura, concesión del presidente extremeño, Fernández Vara, para congraciarse con el ambicioso líder después de la tunda de palos que le dio durante la campaña de las primarias? El muchacho, al parecer, le gusta tocar la batuta y la guita que es un instrumento de pulso y púa. A dedo.

Resulta vergonzosa, por otro lado, la actitud de una prensa sectaria que no se cansa de hacer "portadas del telediario" a los miembros del PP y calla ante los pufos de los sociatas. ¿Qué se sabe de la detención del líder de las juventudes socialistas del Sureste presuntamente acusado de pederasta? ¿Y de los Eres de Andalucía? Pues que uno de los sindicalistas implicados, de UGT -el sindicato amigo-, ha sido premiado con un puesto en la ejecutiva de la Unión General de Trabajadores con crucero de lujo y todo y con una mariscada que quita el sentido.

Son las estrellas de los cafés. Y, como diría el anuncio, por su aroma se conocen...

PD.- Sánchez no hace piña con Rajoy en lo de Cataluña. Y si no le satisface la solución del soberanismo, él, el egocéntrico, tomará la iniciativa. Es lo que se llama hacer política de Estado.