Palabras sobre el Gobierno de Juan de Portoplano

Llevamos siglos y milenios buscando frases-ideas-enunciados más verdaderos y más bondadosos, y tenemos enormes dificultades, pero cuándo nos referimos a cuestiones de Gobierno-Estado los problema se elevan enormemente.

Todavía debemos aceptar que los humanes no hemos encontrado formas más exactas de gobernarnos a nosotros mismos.

1. El de Portoplano rasgó el silencio de la tarde, se encaminó hacia la profundidad de su pensamiento, sentándose en un tiempo y espacio para intentar comprender-entender algo de lo pequeño y de lo grande que atraviesa el alma-mente-cuerpo humanos.

- ¿Cómo comprobar si una frase-enunciado es más verdadero y verificable que otro? Esta es la cuestión que atraviesa las humanidades-filosofía-costumbres-política.

- Quieren cambiar el mundo, sin cambiar a los humanos, quieren cambiar a los humanos sin cambiar el mundo. Como no son capaces ni de cambiar a los humanos, ni el mundo, cambian las ideas. ¿Ambos son errores?

- Ningún gobierno satisfacerá a la sociedad y a los hombres, si solo están de acuerdo con él, un treinta por ciento, ni siquiera con un cincuenta por ciento.

- Los hombres pueden aceptar por un tiempo cualquier concepción de la existencia, pero no pueden permanecer en ella durante mucho tiempo.

- En el fondo no sabemos organizar las sociedades, y de ahí nacen tantos problemas.

- No es lo mismo tomar el poder del Gobierno y del Estado, que después de tomado ejercer con rectitud y equidad y verdad los destinos de los hombres.

- No enseñan a los hombres y mujeres la realidad y verdad descubierta, y después se transforman los humanos en difícil de ser gobernados.

- Si los humanos no se controlan sus pasiones y sus deseos de forma correcta, ninguna forma de Gobierno o Estado podrán con ellos.

- Con grandes ideas pueden llegar al poder a sistemas tiránicos o despóticos o dictatoriales democráticos o defensores de los derechos humanos o solo de algunos. Por tanto, hay que ser prudentes.

- Los pueblos nunca tienen el gobierno que se merecen, ni los gobiernos tienen el pueblo que se merecen. Pero en la democracia lo eligen, por tanto, el pueblo escoge el gobierno que se merece, se equivoque o no.

- Los errores de los gobernantes pueden llevar a millones de personas a sufrimientos intolerables.

- Temo a la persona que tiene una ideología ya fabricada en su cabeza y quiere imponerla a cualquier precio.

- El Alto Gobernante que gobierna siguiendo con una ideología, pero en el fondo está tapando un trauma propio o heredado de sus padres o abuelos, puede ser a la corta y a la larga muy peligroso, para sus ciudadanos y para su sociedad y para su Estado.

- Un sistema ideológico, puede ser no perfecto teóricamente, pero permite, veinte derechos y veinte libertades a sus ciudadanos, pero es mejor que otro, que es muy perfecto teóricamente, pero solo permite tres derechos o cinco libertades a sus ciudadanos.

- Lo que no ha funcionado en el pasado, pasado de unas décadas, en otros lugares del mundo, no lo apliques en tu sociedad, aunque venga vestido con otros ropajes y hechuras.

- Que el enorme sufrimiento por una enfermedad, no te lleve a abandonar el hospital, el médico e ir a los curanderos. Los enormes sufrimientos económicos y sociales, que son enfermedades y patologías sociopolíticas, no te lleven a abandonar el saber ortodoxo, la moderación y la democracia, y echarte en manos de "curanderos sociopolíticos", por lo general, no moderados, sea en un sentido o sea en otro.

- Es un misterio que seres humanos que no soportarían que su padre les gobernase durante cincuenta años, si aceptan que un Gobernante, sin elecciones, esté gobernando durante cincuenta años.

- Si quieres intentar gobernar a los hombres, debes escucharlos. Si de verdad quieres ser útil en el gobierno de los hombres, debes intentar autocontrolarte a ti mismo, a y en todos los sentidos.

- Si alguien que aspira a gobernante hace tres años decía A, y ahora dice B o dice no A, no puedes fiarte de su discurso, porque cual de los dos es el verdadero.

- Los deseos y fines de los gobernantes deben ser regidos por la verdad del saber ortodoxo, y no solo por la propia ideología o por las propias heridas-traumas-sufrimientos personales o heredados, traumas de corte sociopolítico.

- Muchos defienden derechos sociales y políticos, que después no son capaces de respetar en su propia familia.

- Cómo vas a pagar y de dónde vas a obtener el dinero, para pagar todos esos derechos sociales, que se van a imponer.

- Existe el Gobierno, existe el Estado, existen los partidos políticos, existen los grupos y colectivos, las ideologías, los individuos y existe la sociedad civil. Por tanto, el que gobierna tiene que aunar intereses de multitud de grupos, partes, ideologías. Si un grupo social, que forma parte de la sociedad, siente que son sus intereses muy minusvalorados, puede coger su capital o su ser y se marcha de emigrante a otros países, emigra el dinero, emigran las personas...

- Dividir un Estado que lleva siglos unido, es como dividir a un ser humano en varios trozos, las partes siempre serán más débiles que el todo.

- Digamos a los hombres, que las teorías sociopolíticas que tenemos los humanos para organizarnos son muy deficientes todavía. Quizás así sean más prudentes en todo.

- Muchos humanos no saben gobernarse a si mismos, pero pretenden gobernar a pueblos enteros formados por millones de seres humanos.

- ¿Puedes confiar en Grandes Gobernantes que quieren regir a millones de seres humanos, y no han querido tener hijos?

- Si la mayoría de un pueblo no sigue una moralidad correcta, al final, será imposible gobernar a los hombres y estos dejarse gobernar.

- Unos hombres o mujeres pueden ser muy capaces de crear o inventar teorías de gobierno y para gobernar, pero no sirven para gobernar.

- Ya en Platón se demostró que los grandes pensadores sobran de los gobiernos. A veces, ni sirven para asesorar, o no se les escucha. Por tanto, los grandes pensadores y filósofos están condenados a crear sistemas o modelos o teorías de filosofía política e ideología política, y después ofrecérsela a la sociedad, y que la sociedad tome de ellos lo que quieran.

- Un gobierno que se base en la mayoría de los votos, no puede olvidar a las minorías de los votos.

- Convierten sus gobiernos en débiles, y después quieren y desean que sus gobiernos sean fuertes. Contradicción enorme que sufren los humanos.

- Aquellos que quieren gobernar pero antes ya están enfrentando a los hombres por ideologías o por otras razones, cuándo gobiernen, si es que gobiernan, no serán buenos gobernantes.

- Aquellos futuros gobernantes que siguen ideologías que enfrentan a las clases o estratos sociales, al final no pueden ser buenos gobernantes, porque una sociedad no puede funcionar si no armonizan entre si las clases sociales.

- El mal gobierno causa muchos males en muchos seres humanos.

- Si una entidad social defrauda a los humanes, o incluso explota a los hombres, aunque exista una democracia, los ciudadanos empiezan a dejar de creer en la sociedad y en la democracia y en el Gobierno y en el Estado.

- En todo hay pasos o carrera profesional, en política debería ser lo mismo, no se debería permitir de nada pasar a diputado en Cortes, sin pasos intermedios, y de diputado a Jefe de Gobierno, sin pasos intermedios. Y cada cosa, con un mínimo de edad, y por tanto, de experiencias y de avatares a y en la existencia. Y de sufrir tentaciones.

- No solo es suficiente con que los Gobiernos no opriman a los hombres, sino que también se necesita que no lo hagan las instituciones, los hombres que gestionan esas entidades, ni tampoco las empresas y entidades sociales que se relacionan con esos seres humanos.

2. El de Portoplano se alejó en el silencio de la tarde, sabiendo que no había sido capaz de encontrar un sistema teórico más justo que permita sociedades y gobiernos y Estados más justos. Iba cabizbajo sabiendo que se había avanzado mucho en los terrenos de la equidad mundial, pero que todavía quedaba mucho trecho por caminar.

