Menos impuestos y menos normas

Estos días se está hablando mucho de subir salarios, de que ya ha llegado a la hora de hacerlo. El debate lo puso encima de la mesa la ministra Báñez. Y sí, los salarios deben ir subiendo, pero también la creación de empleo.

No conviene olvidar que aún hoy, según datos de la Agencia Tributaria, el 40 por ciento de las pequeñas y medianas empresas no ganan dinero. Han aumentado su producción y las plantillas, pero no se pueden permitir una subida generalizada de los sueldos.

Quizás únicamente a los muy formados y necesarios para que no se les vayan. La patronal parece que también recomienda subir los salarios y debería hacerse, pero la empresa que pueda y atendiendo a la productividad.

Mucho más necesaria, a mi modo de ver, sería una bajada de los impuestos más generalizada, incluidas las empresas. Sería una forma de contribuir a una mayor creación de empleo y a una subida de los salarios. También la supresión de tantas trabas que encorsetan la vida diaria de las empresas y que impiden tomar decisiones, porque nunca sabes lo que puede pasar.

Esta semana hemos asistido a un auténtico carrusel de gasto. Ya sabemos que los cambios muy necesarios en los autónomos van a costar 1.000 millones, la bajada del IRPF unos 2.000 millones y Montoro ha puesto encima de la mesa de las CC.AA. otros mil millones más de gasto al subir el objetivo de déficit.

Por si fuera poco, la oferta pública de empleo asciende a más de 20.000. Es obvio que gobernar en minoría obliga a continúas concesiones. Necesitas los votos de los demás partidos para sacar adelante cualquier medida. Y ¡oh casualidad! todos piden dinero y puede que falten aún cosas por anotar en el debe de esa cuenta. Así que muy bien habrá tenido que hacer las cuentas el ministro de Hacienda, para que pueda hacer frente a todo lo que está concediendo y al tiempo cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas.

Ya veremos si es así. Lo que sí ya está sucediendo y pocos cuentan es que muchas empresas ya han subido salarios y piensan seguir haciéndolo. Y no precisamente porque patronal y sindicatos estén negociando. Lo han hecho porque las cuentas de sus empresas se lo permiten. Ese y menos impuestos y normas es el mejor camino para que haya aumento de empleo y de salarios y por tanto capacidad de inversión y de compra.