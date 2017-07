¿Tiene el de la coleta ya su NKVD?

No hay nación en la faz de la tierra donde el comunismo o el fascismo hayan triunfado como forma de gobierno, sin que unos pocos sometan, esclavicen, e incluso lleguen a asesinar a millones de seres humanos.

Pero no aprendemos nada, continuamos igual que siempre. Son muchos los que recurren a la democracia, y a las elecciones libres de un voto por persona, para conseguir un gobierno elegido por la mayoría y en muchos casos sostenido por las minorías.

En muchas tertulias hay que recordar que el pequeño cabo del bigote de la I Guerra Mundial, gano legítimamente las elecciones al parlamento alemán, y consiguió crear un gobierno con mayoría absoluta, que, con la dejadez de Francia e Inglaterra y las concesiones al mono sabio, quiso comerse el mundo con su Nacional SOCIALISMO. Decirle a la gente lo que quiere oír, dicen que es populismo, ¿pero qué clase de gente es la que cree eso?

Si hemos visto como el de la chepa, ha sido capaz de conseguir 5.000.000 de votos de los cuales 4.500.000 son de la mejor generación y más cualificada, con la mejor formación académica, ¿dónde está el populismo? Rodeado de figuras venidas allende los mares a quitarse el hambre a este país, o de ponedoras de copas hijas de familias de clase media alta, o de hijos de tarjeteros espinosos, donde las plusvalías las utilizan para comprarse ordenadores., o los pensadores que cobran la pasta gansa de gobiernos bolivarianos por estudios de seis folios de corta y pega, o rejoneadores qué se llevan las becas sin saltar a la plaza.

No será tan inteligente como dicen, cuando podría estar gobernando Pedro bello y su auto loco, siendo el naranjito la vedette y él, el jefe de mecánicos, es decir el amo del calabozo. No habría coche que funcionara sin su autorización, de ahí que el del tronco móvil si sienta más cerca del chepao y de la nación de naciones. Es de imaginar que el general rojo sería el jefe de la NKVD, si ese gobierno se hubiera consolidado. Demostró lo estadista que es votando no.

El NKVD era la policía secreta soviética, del asesino populista Stalin, al mando colocó un angelito, que ya solo el nombre mete miedo, LAVRENTEN PÁVLOVICH BERIA MERKHENLI, ahora les narro lo que este pájaro fue capaz de hacer. Detuvo a miles de militares, intelectuales, policías, y funcionarios civiles, dándoles muerte entre abril y mayo de 1940, en lo que se conoce como LA MATANZA DE KATYN, ya había comenzado la segunda guerra mundial, con la invasión de Polonia por parte de los nacionales socialistas alemanes el 1 de septiembre de 1939.

Por esas mismas fechas los comunistas de la Rusia Imperial bolchevique habían invadido la parte oriental de Polonia, dejando el resto en manos de sus colegas alemanes, ya que tenían firmado el pacto germano-ruso de NO AGRESIÓN firmado días antes, dejando a los transigentes e ignorantes ingleses y franceses estupefactos.

Ante la posibilidad que los polacos fueran capaces de organizar una resistencia férrea y sólida ante la invasión germano rusa, el carnicero Stalin ordenó a su jefe de policía BERIA allá por el 5 de marzo de 1940 la detención de los civiles y militares, que pudieran organizarse, generando una de las mayores MASACRES, la matanza más brutal del conflicto de la historia hasta ese momento.

Un gran número de ex ofíciales y ex suboficiales del ejército polaco, policías y empleados de la policía, miembros de los servicios de inteligencia, miembros del partido nacionalista polaco, partidos contrarrevolucionarios, todos ellos enemigos JURADOS de las autoridades soviéticas , por solo odiar al sistema soviético, estando en esos momentos en los campos de prisioneros de guerra de la NKVD de la URSS.- conociendo que todos ellos son enemigos declarados de la autoridad soviética la ,NKVD considera necesario, que se le autorice para :

Instruir los casos de 14.700 ex oficiales, de 11.000 casos de miembros de organizaciones contrarrevolucionarias a las que se LES DEBE APLICAR LA MAXIMA PENA: LA EJECUCIÓN.

No se instruirá sumario alguno, no se levantarán cargos. De estos 25.700 seres humanos, fueron asesinados en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en la Rusia occidental 22.000 aproximadamente., por el método del fusilamiento y el típico tiro en la nuca de los cobardes asesinos rojos.

Tal fue el afán de ocultar tal masacre que los asesinos de la Rusia comunista utilizaron armamento y munición alemanas en prevención de un posible descubrimiento de las fosas comunes repletas de cadáveres.

çFue en 1943 dos años más tarde, cuando los alemanes habían invadido Rusia y dado por finalizado el pacto de no agresión, del cual habían ido cogidos de la mano, cuando las tropas nazis localizan las fosas comunes que se ocultaban en el bosque de Katyn. El gobierno polaco en el exilio, en Londres, rompió todo tipo de relación con las autoridades soviéticas y en , el gobierno de MIJAIL GORVACHOV, reconoció la autoría de la MATANZA sacando a la luz la orden del asesinato masivo de marzo de 1940.

Estos rusos también celebran a bombo y platillo el día de su liberación, sus motivos tendrán, pero el nacional socialismo nazi y el comunismo fueron cogiditos de la mano, hasta que pequeño podemita del bigote, organiza la operación Barbarroja: la invasión de la URSS.

El ataque alemán a la unión soviética, hace 72 años que supuso inconmensurable dolor para millones de seres humanos que estaban al margen de la política bolchevique. Con el único objetivo de diezmar la población, explotar el país, el famoso "espacio vital" como decía Hitler al objeto de colonizar la unión soviética hasta los Urales para volver a crear un GRAN IMPERIO ALEMAN. Y todo sin conocimiento del pueblo alemán y sin su colaboración.

Pues a estas cosas son con las que no podemos ver enfrentados si los millones de cabreados no reaccionan ante el despiporre político de los unos, los otros y los bolivarianos esos que están volviendo a la más dura dictadura comunistas y suprimiendo todo tipo de libertades, por las cuales se llevan dos siglos trabajando. Con una China comunista, donde comen hamburguesas y beben colas, un Corea del norte donde viven como el tato los del partido y la hermana cubana donde tenemos más hoteles que en Lorca, ya vamos bien.

"Seguiremos con las matanzas de los comunistas, que no son pocas, para todos esos que se siente orgullosos de ser marxistas, leninistas, estalinistas y demás repartidores de igualdad". Ya sé que el genocidio nazi está ahí, pero esos ya se encargan los socialdemócratas tolerantes de recordarlo, documentarlo y publicarlo a diario.

Francisco Hernández