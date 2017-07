Cataluña al paso de la Oca

En Cataluña asistimos perplejos a una situación política en la que el absurdo se impone como único paradigma. Se convoca un referéndum que no puede convocarse, se declara una ley que no se presenta, se convoca a una audiencia en ausencia del parlamento, se declara desierto el concurso para la compra de urnas, se convoca a los ciudadanos a que se pronuncien en ausencia de un censo, se coacciona a potenciales interventores y delegados, se ataca a los periodistas que informan, se destituye a los que no responden a la voz de firmes, se ignora a los partidos y se amenaza a los funcionarios, se elaboran listas negras de medios y opositores a la secesión. En el haber del gobierno autonómico se encuentran leyes inexistentes, alteraciones y fabulaciones de la verdad histórica, se mitifica el pueblo catalán y un imperio del pasado que nunca tuvo a Cataluña como señor sino como vasallo, y se concita a la iglesia nacionalcatalana, mientras se inventan apoyos internacionales inexistentes invocando un derecho internacional que les dá la espalda. Se mientre sobre el futuro de la nación catalana, la permanencia en Europa y se falsean al modo soviético las cifras económicas de un potencial Estado cuya deuda ya se encuentra calificada de bono basura. Huir para adelante es la consigna. Por si fuera poco el haber de la mafia de sí, se persigue a los turistas, se apoya a los okupas, se prohibe el toreo y se apoya velar a las mujeres y construir mezquitas comprando de este modo la voluntad de quienes prometen apoyar al independentismo. A los estudiantes universitarios se les acosa, se acosa a los padres que quieren educación en castellano, y se multa y persigue al comerciantes que rotula en español.

El drama es todavía mayor. Con los impuestos mas altos que existen en España, la mafia del sí republicano ha robado el 3% de toda la obra pública. La Camorra campa a sus anchas, se estafa a los seguidores del Barça y los presidentes de dicho club están encausados. Los políticos están inhabilitados y la familia del padre y madre de la mítica patria catalana está imputada por prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, por robo a mano convergente. Los casos de Banca Catalana, Caixa, ITV, Prenafeta, el Clan Pujol, Palau, Germà Gordó, Bartomeu, Laporta, Rossel, Mesi, Neymar y Mascherano, Pallerols, Adigsa, Asociacion Catalana de Municipios. CIU, CDC, PdeCAT, se confunde en una sopa de siglas y autoridades que compiten entre sí por quien roba y estafa más. La mafia rusa y el blanqueo de capitales, la camorra napolitana en el mercado de la droga y la mafia china de la prostitución completan el escenario. Es el caldo en el que flotan los calçots. El fraude en la sanidad catalana, la estafa piramidal de Antoni Mas Samora, el Madoff catalán, hasta los corredores de seguros se apuntan al carro de la estafa y el falseo de la identidad en webs de contactos para engañar a mujeres catalanas, por no hablar del fraude fiscal y estafas en los prostíbulos catalanes. Más de 40000 mujeres ejercen la prostitución amparadas por diferentes alcaldesas que defienden el mercado regulado desarrollado por la primera ley española sobre este asunto. Sin olvidar el mayor burdel de Europa que da la bienvenida a España en La Junquera. Cataluña es un paraíso para la estafa, el fraude y el delito, la droga, la trata de blancas y la esclavitud.

Oriol Junqueras, el flamante analfabeto de la economía catalana, profesor de la lengua patria, informó en rueda de prensa que el mayor fraude fiscal se ha detectado en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con 145,2 millones, un 40,2% del total; seguido del impuesto de sucesiones y donaciones con 133,4 millones (37%), el impuesto sobre patrimonio con 59,9 millones (16,6%) y los tributos sobre el juego con 20,1 millones (5,58%). En 2015 afloró un fraude fiscal de 190,3 millones, y en 2016, de 170 millones frente a los 360 de 2017. El fraude descubierto por Hacienda en Catalunya crece el 24%, más de 2600 millones en operaciones realizadas por profesionales, socios y sociedades y grandes fortunas. El mercado negro del pescado de Mercabarna, los negocios de discotecas y otros sectores, como el alquiler turístico es un pozo negro de corrupción con amparo en las autoridades próximas y lejanas que se lucran de esquilmar a los ciudadanos con un sistema fiscal e impositivo confiscatorio. Hacienda ha plantado una peluquería especial catalana que no deja de peiner fiscalmente el emporio catalán de la corrupción. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el ranquin de corrupción con 303 personas enviadas a juicio. Dobla así a Andalucía con153 y a Madrid con 145. El nacionalismo está podrido, sus instituciones huelen a la cloaca de una política en descomposición. El Salón Kitty, la república de Saló se renuevan. Sade era un aprendiz. A todo este entramado político, económico y social se le llama fascismo; solo falta una noche de los cristales rotos para determinar que el nacionalismo representado en un Teatro por Puigqueras es la cara amable de la perversión política.