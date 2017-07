Yo robot y Mateo 9, 14-17 y Marx-Aquino-Smith

La gran pregunta-convicción-realidad es que quizás, al existir tantos miles de millones de seres humanos, al existir durante estos últimos cinco siglos, lo que se ha denominado una concatenación de revoluciones religiosas de Lutero, científica de Galileo-Newton, política o revolución parlamentaria inglesa-americana de independencia o francesa, revolución industrial de 1750 y sus distintas fases, revoluciones sociopolíticas liberales-marxistas y, otras revoluciones... todo este conglomerado ha formado-conformado una enorme hibridación-combinación que nos ha conducido a la actualidad, o dicho de otro modo, a una situación tan compleja, que no sabemos las soluciones, quizás, a veces, ni siquiera las preguntas reales y acertadas, y estamos todos perdidos en el mundo. Y todos somos todos. Y quién sabe algo más, calla, y quién habla, apenas se le escucha. Y a mar revuelto ganancias de grandes pescadores-pecadores.

1. Philip K. Dick, en su novela de 1968 se preguntaba "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?". En 1956, John McCarthy, diseñó-inventó-imaginó-creó el término Inteligencia Artificial, I.A.

No vamos a señalar en este modesto artículo, todos los hitos que se han conseguido, pero si voy a plantear diríamos dos cuestiones: una, es el temor generalizado, que nace de distintos foros, de que la inteligencia artificial, ya y en las próximas décadas ocupará una gran cantidad de masa de trabajo humano, segundo, que la inteligencia artificial, ha llegado ya a un nivel lo que denominar "creatividad débil", para distinguirla de la fuerte, que puede hacer, por ejemplo, pintar cuadros nuevos al estilo de Rembrandt, que los expertos les resultaría muy difícil de distinguir si son falsos, sin poner otros hitos que ya se han alcanzado. Por tanto:

- No sé, si somos conscientes, que todas las épocas y tiempos son diferentes a los anteriores y están pariendo otros, que serán diferentes a los presentes, pero que ahora, estamos en una situación de una enorme revolución en todos los sentidos. O dicho de otro modo, tal revolución es de tal envergadura que posiblemente, nosotros los humanos estamos perdidos, no sabemos y damos palos de ciego. Uno, quiere cambios radicales, a y en muchos sentidos, otros quieren y postulan cambios radicales solo en una dirección o ideología, casi siempre inspirada en algo anterior ya diseñado, otros, por el contrario quieren una tradición ideológica, sin apenas moverse o cambiarse o conmoverse.

En definitiva, quizás, con todos los matices, quizás las tres grandes respuestas sean equivocadas y erróneas, como método y sistema o como contenidos concretos... Pongan ustedes nombres y apellidos y enseguida encontrarán muchos casos...

- La parábola nos sirve de ejemplo, quizás haya que interpretarla, no solo moral y espiritualmente, sino desde todos los vectores de la realidad humana, es decir, "estamos sobre una máquina que nos conduce, que nosotros, cada día incentivamos, y que no sabemos dónde nos dirige o lleva o finaliza". Es decir, sobre un corcel sin domesticar. Por consecuencia, muchas de las ideas y prácticas, que han venido desarrollándose durante siglos y milenios, deben continuar, pero la inmensa mayoría deben transformarse, y quizás, muchas otras descubrirse-inventarse-diseñarse-imaginarse-conceptualizarse.

- Hay quién dice, que si hoy viviese Marx, su propio modelo sociopolítico, él no lo admitiría, porque los cambios socialdemócratas impulsados por él, él si los admitiría. Porque en 1848 la situación social e histórica y cultural y política de su tiempo era tan dramática, era tan grave, se dice, que doscientas mil mujeres en la calle de Londres, en una ciudad de un millón, horarios de catorce y dieciséis horas para niños, niños trabajando con ocho años, deudas familiares que pasaban a los hijos y niños, alto nivel de enfermedad y muerte, sean laborales, sean de otro tipo... Es decir, Marx, según algunos creó ese modelo sociopolítico porque diríamos era lo único que se le ocurrió para salir del atolladero.

Pero también se dice en voz baja, que han existido muchos imitadores de Marx, pero pocos que se hayan planteado nuevos modelos y nuevas soluciones, igual que existen muchos imitadores, también se indica del Aquinate, pero pocos Aquinos. O también muchos imitadores de A. Smith pero pocos nuevos Smith que creen nuevos modelos-sistemas-teorías-concepciones-arquitecturas socioeconómicas. Es decir, la sociedad, hoy, necesita nuevos Marx y nuevos Aquinates y nuevos Smith, que creen nuevos modelos de interpretación de la realidad. O si quiere nuevos Kant, nuevos Hegel, nuevos Heidegger, etc. Porque son las grandes cuestiones de sentido-metafísicas-religiosas-humanísticas las que se han quedado dislocadas-desorganizadas-desestructuradas en la enorme avance científico-técnico-demográfico-cultural-costumbres que el mundo ha producido. Y estamos con el problema de la parábola. Y con el problema de la IA. Y con multitud de otras cuestiones...

- Si interrelacionamos los puntos anteriores, si tenemos en cuenta, multitud de otras variables del mundo sociocultural, en el fondo, no queremos enfrentarnos, con la gran pregunta-cuestión, que se puede plantear desde muchos puntos de vista, pero podría resumirse o sintetizase de este modo: ¿El orden social y cultural y científico técnico y demográfico ha llegado a un nivel, que no encontramos, no sabemos soluciones factibles, para no caer en un punto-borde-abismo-limite sin salida? ¿O dicho de otro modo, todas las variables-factores-ponderaciones existentes en el mundo, insertados en multitud de áreas-realidades-entidades han evolucionado, pero ahora, no somos capaces de encajar un nuevo modelo o nuevos modelos, para que tenga que subsistir lo del pasado que sea bueno y verdadero, y tenga que encontrarse nuevos esquemas y sistemas de interpretación teórica y práctica?

¿O si se quiere plantear de otro modo, no existe en el mundo, o si existe, yo y muchos no lo conocen, como armonizar el mundo que ya tenemos presente, además del que está surgiendo, entre otros, el boom demográfico, con unas dos o tres docenas de grandes ideologías-macrovisiones del mundo secular y no secular, con los cambios tecnocientíficos, con multitud de interpretaciones de la realidad, et.?, ¿cómo armonizar todo ese cocido y realizar-construir un mundo que sea factible o nos enfrentamos a situaciones que pueden ser enormemente complejas, por decirlo de una forma suave...?

- Es decir, quién puede que sepa algo, pongamos por caso, los catedráticos de todos los saberes de ciencias sociales y otras disciplinas existentes en el mundo, existentes en la Piel de Toro, aplicados a distintos ámbitos, apenas hablan para el gran público, solo están en sus monografías académicas, por otro lado, el sector eclesiástico religioso occidental, quizás calla demasiado, y no materializa-concretiza suficiente, especialmente, cuando existen problemas sociopolíticos graves, por ejemplo, problemas de secesión, que todo el mundo sabe, que de ocurrir, parte de poblaciones mermarían ostensiblemente su estado de bienestar, y la clase política, no se atreve a decir, al pueblo, la realidad de la realidad, o al menos, la parte de la realidad que está verificada y demostrada, porque de hacerlo, se quedarían sin votos. Es decir, esto solo concretizando en tres sectores de la sociedad: el mundo académico, el mundo religioso-eclesiástico, el mundo de la gestión política...

Por lo cual, se complica el panorama tanto, ya en el presente, pero especialmente lo que se está vislumbrando en el futuro próximo y a medio plazo, ¿podemos concluir que quizás todos somos ciegos que nos conducen otros ciegos y nos gestionan otros ciegos, siguiendo teorías-concepciones de medio ciegos...? ¿O dicho de otro modo, no hay tanta mala voluntad como se piensa, sean de unos estratos sociales o sean de otros, de una culturas-ideologías-civilizaciones o de otras, sino que la inmensa mayoría, no sabemos, la humanidad no sabe como salir de este enorme situación del mundo, que nadie sabe como tocar una nueva composición musical en el gran piano-órgano del mundo, o dicho de otro modo, que nadie ha creado, unas nuevas sinfonías que nos puedan servir de hoja de ruta para salir del presente hacia un futuro de prosperidad-riqueza-felicidad-paz-armonía y no nos lleve a las trincheras de los hongos atómicos o de las epidemias biológicas o de los enfrentamientos-confrontaciones mundiales sociopolíticas-ideológicas-económicas-demográficas basadas en factores de hambre y de interpretaciones culturales fijas o radicales del pasado...?

2. No sé, si usted habrá comprendido-entendido, las aguas profundas y principios y fundamentos de este artículo, no sé si yo me habré explicado lo suficiente, pero si le aconsejaría, que se lo leyese otra vez, cosa que es una herejía en los sistemas de información-comunicación digitales, pero creo, que si se lo lee otras dos o tres veces, quizás entienda, la esencia y fundamento de este artículo, porque no interesa que yo le convenza de nada, sino que usted, a raíz de estas palabras, encuentre, encuentre en usted nuevas preguntas-datos-convicciones-dudas-certezas.

