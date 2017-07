Una Constitución para todos

Estados difícil saber adonde va el PSOE y que piensa realmente Pedro Sánchez. Si hace unos días se reunía con su amigo Miquel Iceta y la ejecutiva del PSC anunciando que iban a poner en marcha iniciativas encaminadas a reformar cuanto antes la Constitución, ahora después de una reunión celebrada a bombo y platillo con Podemos, los socialistas rebajan las expectativas generadas apenas dos días atrás remarcando, que no van a avalar de ninguna de las maneras la celebración de un referéndum en Cataluña.

Esa posición aparentemente firme es si duda loable si no fuera porque al mismo tiempo Pedro Sánchez viene diciendo que hay que mover ficha ya y las fichas que propone mover no las puede mover solo como es la reforma exprés de la Constitución.

En fin, los políticos deberían resolver problemas en vez de crearlos. Un político serio no puede pretender reformar la Constitución si no es con un amplio consenso de manera que plantearse esa reforma sin el PP y Ciudadanos sería un error imperdonable. Una Constitución solo puede ser fruto del acuerdo y por tanto tiene que ser un texto con el que se sientan cómodos la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Pretender iniciar la reforma de aquí al 1 de octubre es lisa y llanamente una insensatez. Y sobre todo un brindis al sol. Vaya por delante que creo que nuestra Carta Magna necesita una puesta a punto pero para eso es necesario sosiego y sobre todo consenso.

No diré que me sorprende, pero sí que me preocupa ver como Sánchez en su carrera por convertir en Presidente esta siendo capaz de alimentar el victimismo de los independentistas.

Prometer un Consejo General del Poder Judicial exclusivo para Cataluña me parece que es una aberración. Como es inquietante su desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Para Sánchez enmendar la plana al Constitucional no parece ser un inconveniente.

Verán yo creo que hacer política es saber negociar y que hay que buscar el modo de romper la dinámica enloquecida de los independentistas.

También creo que hay que reformar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, pero de todas, no solo de Cataluña. Pero lo que Sánchez no debería de hacer es poner una vela a Dios y otra al Diablo. No puede decir que no apoya el referéndum y a continuación ofrecer soluciones que no están en su mano sacar adelante y que además suponen alimentar el discurso del victimismo independentista.

En cualquier caso Pedro Sánchez no debería insistir en una reforma de la Constitución sin contar con el resto de los partidos políticos. La Constitución debe de ser de todos y para todos no de una a mitad contra otra mitad. Eso ya se había superado en el 78.

Cada día que pasa es más evidente que el PSOE de Sánchez es eso el PSOE de SANCHEZ.