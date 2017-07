Venezuela, hora cero

Estos días que van desde el aplastante triunfo de la oposición en la consulta popular del pasado domingo a las elecciones a la falsaria Asamblea Constituyente que se celebrarán el próximo 30 de julio -el definitivo golpe de Estado con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende ahogar toda esperanza de libertad- han sido calificados por la plataforma Mesa de la Unidad Democrática como la «hora cero».

Dos semanas justas en las que Venezuela se juega su futuro a todo o nada, una disyuntiva de cuyo resultado dependerá la suerte de un país marcado por una doble y fatal circunstancia: la irreversible decisión del régimen de triturar la democracia y la irreversible decisión de la oposición de impedir que Maduro consume su proyecto totalitario.

Es precisamente la irreversibilidad de ambas posturas la que confiere a estos días un carácter más crítico, trascendente y decisivo que nunca. El gran riesgo al que se enfrenta Venezuela es que los recientes asesinatos del régimen hayan sido el

ensayo de una implacable represión, porque Maduro no mentía cuando dijo que si la revolución no se conseguía con los votos, se conseguiría con las armas. A la oposición no se le puede pedir más arrojo y dignidad, porque hay que estar allí -sobre el terreno- para darse cuenta de que está librando una de esas batallas heróicas que solo con el paso del tiempo podrá ser valorada en su justa dimensión.

Desde dentro no se puede hacer mucho más que intensificar la presión en la calle, pero la calle da para lo que da -que ha sido mucho-, aunque no lo suficiente para doblegar a un tirano que cuenta con una gran baza a su favor: la pasividad internacional, más allá de los recurrentes mensajes a favor del consenso y la unidad.

Venezuela no va a recuperar la libertad porque en las cancillerías del mundo civilizado repitan las palabras consenso y unidad como si fueran papagayos.

Ante su «hora cero», Venezuela no necesita mensajes retóricos, sino acciones concretas, un compromiso real de que se intervendrá para impedir que Maduro se salga definitivamente con la suya. La «hora cero» es nuestra, porque la suya -la de la gente que ha plantado cara al régimen a pie de calle- necesita más que nunca que el mundo libre sincronice sus relojes. Porque ha comenzado la cuenta atrás.