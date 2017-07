Universidadades por la Constitución

El pasado 15 de mayo, el Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y Servicios (PAS) y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) recibimos un correo de la autodenominada plataforma “Universitats per la República”. En él se nos anunciaba la creación de este espacio aglutinador, en defensa de la autodeterminación de Cataluña, de la realización de un “referendum” unilateral y, como correlato, de una “República Catalana Independent”. A la misiva se adjuntaba el “Manifest d’Universitats per la República”, al tiempo que se nos pedía que lo apoyáramos con nuestra firma, para consolidar el proceso de ruptura e independencia de Cataluña.

· Ante el contenido y los objetivos tanto del correo como del manifiesto, un grupo de profesores de la UAB, que no comulgan con estas ruedas de molino (referéndum unilateral y desprecio-desacato a la legalidad vigente) han considerado que no podían responder a esta iniciativa-provocación con el “silencio del miedo y de la cobardía” (abate Dinouart, dixit), que es el silencio del que calla cuando resulta imperativo hacer oír la voz. En efecto, piensan que violar la democracia en nombre de la democracia constituye una aberración intelectual que no puede quedar sin respuesta porque, como enseñó Hannah Arendt, los gobernantes y los ciudadanos debemos respetar el abcé del sistema democrático, que se resume en el hecho de que no hay democracia fuera de la ley.

· Estas son las razones que les han impelido a romper el silencio y a crear una plataforma alternativa a la de los nacionalistas-independentistas; y, por el otro, a redactar también un manifiesto alternativo, “Universidades por la Constitución”, que han enviado a toda la comunidad universitaria de Cataluña (PDI, PAS y estudiantes) y que me permito resumir para mis lectores.

· Según este manifiesto, los miembros de la plataforma alternativa “Universidades por la Constitución” consideran que la Constitución de 1978 inauguró el período más largo de libertad, concordia y prosperidad de nuestra historia. En ella se reconocen los derechos individuales y colectivos de los españoles, sin ningún tipo de discriminación; además, se configura el funcionamiento de las instituciones donde están representados todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia; por otro lado, se establece una razonable separación de poderes, cada día más robusta; y finalmente, gracias a ella, los españoles hemos podido convivir en libertad sin que una de las dos Españas, a las que se refirió Antonio Machado, nos helara el corazón.

· Ahora bien, frente a nuestro Estado social y democrático de Derecho en el que “todos los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, los líderes de algunos partidos políticos de Cataluña (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP-CC) están utilizando su escuálida mayoría en las instituciones de autogobierno para saltarse a la torera el ordenamiento constitucional y el Estado de derecho. Por eso, empleando toda suerte de ardides y por la vía de los hechos consumados, pretenden convocar un referéndum unilateral y proclamar una república independiente, liquidando así la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, el pluralismo político y la división de poderes en Cataluña. En su perversa concepción de la democracia, estos partidos rechazan las normas aprobadas en aquellas instituciones del Estado donde ellos no tienen mayoría y desacatan las resoluciones de los Tribunales, contrarias a sus intereses partidistas.

· Para los redactores del manifiesto, la situación actual del PDI y del PAS, que no comparten el proyecto secesionista, es ya harto incómoda. Sin embrago, en los próximos meses, puede devenir crítica, si los partidos secesionistas aprueban la llamada “ley de transitoriedad jurídica” y proclaman unilateralmente la república catalana. Ante esto, poca ayuda cabe esperar de los órganos de gobierno de las Universidades públicas, que se sumaron sumisamente al pacto por el derecho a decidir. Además, “el hombre de la estaca” (Lluis Llach) ya ha advertido que la Generalitat sancionará a los funcionarios díscolos que osen desobedecer las “leyes republicanas”.

· Frente a estas imposiciones y amenazas barriobajeras, impropias de un estado democrático, los miembros de la plataforma “Universidades por la Constitución” reivindican la plena vigencia de nuestro ordenamiento constitucional, garante de las libertades, el pluralismo y la democracia en Cataluña y en el resto de España. Y por eso, al modo de los caballeros medievales que se reunían alrededor del pendón en el fragor de las batallas para reconocerse y evitar el “fuego amigo” (el pendón era el equivalente del moderno y anglosajón “meeting point”), invitan a todos los constitucionalistas a que se sumen a la plataforma “Universidades por la Constitución” para respaldar el ordenamiento constitucional y para difundir el manifiesto alternativo entre los miembros de la comunidad universitaria.

· “Divide et impera” (“Divide y vencerás”), éste era uno de los secretos-armas utilizado por los romanos para doblegar a los “bárbaros” y sumar nuevos territorios a su Imperio glotón. Por eso, para huir de la división y de la derrota segura, los miembros de la plataforma “Universidades por la Constitución” invitan a los universitarios constitucionalistas a que se reúnan bajo el pendón-Constitución de 1978, a seguir el lema de d'Artagnan y los tres mosqueteros (“Uno para todos, todos para uno”) y a unirse en defensa de nuestra Constitución, ya que como dice el refrán español sólo “la unión hace la fuerza”.

© Manuel I. Cabezas González

Miembro de la plataforma “Universidades por la Constitución”

www.honrad.blogspot.com