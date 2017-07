Iros y luego me lo contáis

Iros ya de vacaciones.

Iros a la porra, hermanos.

Iros, si podéis, de gorra.

Iros a freir espárragos.

Iros a tomar café.

Iros a tomar mariscos.

Iros a la Cochabamba

o iros a San Francisco.

Iros al sol del Caribe.

Iros a la Patagonia.

Iros a la Conchinchina

con agua fresca y colonia.

Iros, iros, iros, iros...

del verbo ir académico.

Es el nuevo imperativo

correctísimo y pandémico.

Ya curtido en mil batallas

Pérez-Reverte lo ha impuesto.

Iros muy lejos del jefe.

Es un derecho supuesto.

Iros los que estáis demás.

Iros los que echáis de menos.

Iros con lo que ganáis.

Iros y no seáis memos.

Iros, pero iros con tiento.

Iros para regresar.

Iros, pues es el momento

de lucirse y no pensar.

Iros con la cuenta a punto.

Iros del trabajo al cabo.

Unos diitas de asueto

no serán moco de pavo.

Iros, iros. Yo me quedo

en el Madrid Baden-Baden

con la Cristina Cifuentes

por aquellos que se evaden.

Yo me quedo laborando.

Yo no estoy para esos trotes.

Yo disfruto con lo mío.

No me pego yo esos lotes.

Hay que descansar a tope.

Hay que sentirse en pelotas.

Hay que tumbarse en la playa

Hay que ponerse las botas.

Los hombres poneos firmes.

Las damas poneos guapas.

Los niños poneos gordos.

las niñas poneos flacas.

Mucho baño, mucho vino,

mucha caña, mucho bollo,

mucho cante, mucho baile,

mucha fiesta, mucho rollo.

Y luego de iros de farra,

venís y me lo contáis

para que escriba en papel

todo lo que me digáis.

Adiós, muy buenas, pandilla

de comecocos vacantes.

Adiós, y que a la revuelta

estéis donde estabais antes.