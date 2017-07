De puertas adentro

Por ejemplo Alfonso Rojo,

Mucha claridad y arrojo,

Y junto a López Castillo,

Con sus golpes de martillo,

Quien no manco, queda cojo;



En la cancha femenina,

Si Carmen Tomás afina,

Victoria Lafora ahonda

Y, tirándolas con onda,

Poco falla y mucho atina;



Si ni Bocos ni Casado

Ninguno pierde bocado,

A Jáuregui, si chochea

Por viejo o lo que sea,

No hay que echarlo a un lado;



Con Entrialgo y Camacho,

Con azadón o con sacho,

A quienes mueven la mierda

Más a gusto de la Izquierda,

Bien que les causan empacho;



Quien no les niega su pan

Amargo, por su afán

De odiarnos todo el mes,

A tanto rojerío es

Isabel San Sebastián;



Otro parabién sincero,

A todas luces sin pero,

Rendido a su pecho y tez,

A Laureano Benítez

Por Grande y por Caballero;



Y a doña Julia Navarro,

Seguro estoy que no marro,

Que es su sentido común,

Ni más ni menos, que un

Para Rojos buen desgarro;



A la Villacastín digo

Que si es basura y no es trigo,

A su turbia teoría

Bien que le aclare la mía:

¡Mejor se mire el ombligo!;



De Germán Terstch y de Jaime

González claro que hayme

De su buen juicio a tope,

Porque llevan a galope

A quien bien que alguien lo ensaime;



A quien sus Torres levanta

Dando más de una somanta,

Y a la Edurne por su tono

De tener cátedra y trono,

Buena mesa, cama y manta;



Si a otras plumas de acero,

Que alumbran como el lucero

Del alba, y por la noche

Como estrellas, sí, su boche

Les pondré en otro crucero



Que haga en su compañía,

A bordo de mi valía

De leer de cabo a rabo,

Más ufano que un pavo,

Su Opinión cada día.





POSDATA



Ya sin edad de ser quintos,

Don Apuleyo sus tintos

Bebe en salones de lujo...

A mí más me va el orujo

De tascas... ¡Somos distintos!.