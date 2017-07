España ineducada

En los últimos 30 años España ha dado a luz decenas de miles de licenciados en cualquier cosa pero con una asignatura aún pendiente, la educación.

Nunca tanto licenciado superior ha coincidido con tanta falta de educación primaria, con tan importante carencia para la vida social. Aunque hay una juventud extraordinaria, con licenciatura o sin ella, la falta durante décadas de un pacto de estado sobre la educación, las sucesivas leyes educativas de unos y otros, no han logrado que un buen número de españoles salude en la comunidad de vecinos, ceda el paso en un organismo o transporte público o no de voces en la cola de un aeropuerto. Nuestros gobernantes, en el afán de contentar a todos, no han logrado que mucha gente en la España autonómica y plurimaleducada diga gracias y utilice el por favor.

Desconozco si la relación de este hecho con la plaga populista y separatista es de pura coetaneidad o hay algo más. Lo cierto es que los que viven o quieren vivir del invento quieren hacer una nación para ellos solos. Una nación en cada casa.

Al margen de los que se han lucrado con la corrupción aprovechando la financiación de los partidos políticos, lo cierto es que el populismo de podemitas y separatistas coinciden esencialmente en el egoismo. Lo cierto es que muchos confunden sus deseos con sus derechos y sus derechos con las obligaciones de los demás. Lo mismo en Cataluña que en Galicia, en el Pais Vasco o en casa de Pedro Sanchez hay gente que dice las mismas tonterías plurinacionales pero con diferente intención estratégica.

Empezaron impidiendo la escolarización en la lengua del Estado en una parte del Estado. Pasaron a estudiar nada más que la geografía de cada ombligo y se construyeron una historia personalizada a la medida. Por último utilizan miles de euros recibidos del Estado para intentar romper ese mismo Estado que ha conseguido grandes logros y está siendo distraído de tantas cosas como tiene que arreglar.

Todo mal español ha tenido en la educación su origen durante generaciones pero nunca antes ha coincidido en esta España ineducada, además de invertebrada, tanta educación superior con tanta falta de educación básica y primaria.