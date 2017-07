Jueces para la democracia

Una cierta aversión congénita siento

A los Jueces que se toman la Justicia,

Ni más ni menos, como una franquicia

Para hacer lo que les viene en gana; miento



Si dijera que me sopla otro viento;

Lo de la Doctrina Parot, ¿fue una estulticia,

O un caso escandaloso de malicia?;

Que no me vengan ahora con el cuento



Que no fue un obsequio a la Carmena,

Por alzamiento de bienes, al marido

Absolver y no meterlo entre rejas;



Y entre otros, otro ejemplo: es de pena

Que a quien que le ha prestado oído

A un niñato, no le corten le orejas,



Ya que este, de genio terco e inmóvil,

Ha denunciado a su madre, sin más quejas

Que darle un cachete... ¡y quitarle el móvil!.