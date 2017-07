Pérez-Maura se desata contra la censura podemita a Tertsch: "Esto supera a Venezuela"

Ramón-Pérez Maura da la cara por Hermann Tertsch. Tras la indemnización de 12.000 euros que tendrá que pagar, si el recurso no prospera, al padre de Pablo Iglesias, lo que más le molesta al columnista es que se haya pedido al medio, ABC, que retire el susodicho artículo de cualquier soporte.

Para Maura, la sentencia del magistrado está a la altura e incluso supera a la Venezuela más chavista. El texto arranca así:

Añade que:

La sentencia no niega que Iglesias participara en esa saca con 'el Chaparro', 'el Hornachego', 'el Vinagre', 'el Ojo de Perdiz' y 'el Cojo de los Molletes'. Pero sí niega que él asesinara a las dos víctimas pues la investigación sobre la saca fue 'archivada provisionalmente' e Iglesias fue condenado a muerte por rebelión militar. Pena, que como explicaba Tertsch en su artículo, le fue conmutada por 30 años de prisión de los que, ya se sabe lo de la dureza del franquismo, sólo cumplió cinco.

Ha sido ésta una causa verdaderamente extraña. Primero porque el padre del secretario general de Podemos presentó su demanda en los juzgados de Madrid, como es lógico por ser esta ciudad la sede de ABC y, sorprendentemente, el tribunal declaró su "incompetencia territorial»"y lo despachó a Zamora, residencia del demandante al que no se le debía haber ocurrido acudir directamente al juzgado allí. Después, el día de la vista oral, el 19 de abril de 2017, se decidió celebrar la vista a puerta cerrada. La sentencia no aclara si el motivo de expulsar al público -sin que hubiera habido ningún incidente- fue por proteger el supuestamente ya mellado honor de la familia Iglesias o porque la libertad de información no es un bien protegible cuando se juzga a periodistas.