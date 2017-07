¿Simplemente, quieren llevar el país al hambre?

¿Sea de forma consciente, sea de forma inconsciente hay colectivos-grupos-ideologías, sea por un motivo-razón-causa o sea por otra, o un combinado de supuestas razones, lo que quieren en definitiva es llevar al país al desastre-hambre-conflictos-desesperación, a una enorme vulnerabilidad-incertidumbre, con consecuencias impredecibles...?

¿El país está en urgencias o está en la UVI, pero en vez de intentar ir a planta y mejorar, existen colectivos-grupos-ideologías, que aunque tengan buenas palabras y se basen en grandes principios, lo que al final, si se cumplen, van a conseguir es llevar al país-sociedad, a un laberinto de incertidumbre-vulnerabilidad, con consecuencias impredecibles...?

¿Llevando al país-sociedad-Estado al límite, a la autodestrucción, después recoger todas las viandas y los trozos de pastel, que todavía pueden ser muy golosos-abundantes...?

1. ¿No deberíamos llamar a cada cosa, por su nombre, y decir, a todo el mundo, que no solo son suficientes buenas palabras, grandes principios, supuestos grandes derechos, grandes metas e ideales, ni incentivar las pasiones más profundas y no buenas de la sociedad humana, como la envidia-rencor-ira-cólera, sino que todo eso nos puede llevar a una situación límite, peor incluso de la que parece estamos saliendo, con consecuencias impredecibles...?

- ¿Por qué los grandes especialistas y expertos, en ciencias sociales, los grandes catedráticos, que saben perfectamente la situación no hablan, no escriben para el pueblo, en artículos y no solo en monografías, por qué callan tanto...? ¿Después, que durante estos lustros han ocupado cátedras y grandes secretarías y presidencias de la sociedad y del país, de la administración-empresa pública y de la privada...?

- ¿Si Celtiberia se divide en tres o cuatro Estados más, si la Península Ibérica, se divide en cuatro o cinco Estados, a un plazo medio de tiempo, quiere decir, que muchas regiones actuales de esta Península, dentro de Europa, o en la situación de semieuropa que estamos, no van a tener para mantener el bienestar social actual o el estado del bienestar actual, porque no tienen suficiente producción, no tienen suficiente industria, no tienen suficientes recursos...?

¿Lo cual irremediablemente va a conducir, a que más población se pondrá en la situación límite, límite por motivos de sanidad, por motivos de enseñanza-educación, por motivos de seguridad ciudadana, por motivos de falta de trabajo y empleo, por multitud de otros ponderables e imponderables de la existencia...?

- ¿Si Celtiberia opta por soluciones sociopolíticas, no moderadas, sino más bien no moderadas, la inversión extranjera e interna, se reduciría, entre otros motivos, por lo cual, se podría producir un colapso a y en todos los sentidos y significados, con consecuencias impredecibles...?

¿O dicho de otro modo, la crisis sufrida y soportada durante estos últimos ocho o diez años, no sería nada para lo que se avecinaría...?

- ¿Se está utilizando un "golpe de Estado institucional", como dice el señor Guerra, y si está utilizando "los regimientos-razones-causas de la corrupción como fuerza de choque", sin explicar ponderadamente "la organización y financiación sociopolítica de estas últimas décadas", ambos tipos de argumentos-razones-causas-presiones pueden llevar a la sociedad-país-Estado a una situación límite...?

¿Combinados estos factores con la desesperación-desempleo-incertidumbre-tragedias personales y familiares, que se han vivido en estos años, la frustración de ver que los hijos vivirán, mucho peor que los padres, con la visión de que los hijos-hijas se han tenido que ir al extranjero, en una enorme cantidad de casos, y percibir que las carreras y oficios y profesiones de los hijos, apenas sirven para nada, más la reducción de sueldos, de trabajar a medias jornadas, de salarios mínimos para sobrevivir, de solo ganar el que trabaja, o una gran parte para sobrevivir, de no poder formar familias estables, en muchos casos no atreverse a tener hijos, a ir apagándose el reloj o estar en el límite de tener descendencia, y multitud de otras causas-motivos-razones...? ¿Puede llenar y llevar, si se toman opciones, no correctas y adecuadas, prudentes y racionales, si se combinan todos estos factores, y se pierde el norte, la corrección adecuada al momento presente, a entrar en un torbellino-laberinto-huracán-seísmo, con consecuencias aún mucho más impredecibles y negativas de las que estamos sufriendo o hemos sufrido...?

- ¿Si se combinan todos estos efectos o causas o motivos anteriores, y otras qué podrían suceder, que una cosa se apalancase sobre la otra, y a su vez, se produjesen un fenómeno o combinación y de sinergias, las consecuencias serían impredecibles, pero grandes sectores de la población reducirían sus posibilidades a y en todos los sentidos, no solo económicas, sino a y en todas las variables y, en todos los parámetros sería en todos...?

¿Sectores que ya están en el límite, que se han mantenido por ayudas familiares, y que ya los padres irán desapareciendo, que en parte, se están manteniendo de los recursos acumulados durante lustros, y estos se van terminando, esos sectores ya se quedarán sin esas coberturas en los próximos años o lustros, y las consecuencias serían impredecibles, porque esos sectores que ya están en el límite, que están en ese terreno, entre ser-estar, en el borde, se caerían, con consecuencias trágicas, a y en todos los niveles...? ¿No olvidemos de millones de personas con pensiones muy limitadas, por decirlo suavemente...?

¿Si a eso se le añade que el sector público o la administración se reducen los ingresos, y por tanto, las posibilidades de satisfacer necesidades, por ese conjunto de razones...?

¿Lo que produciría un grado de desesperación-angustia-desaliento, sin precedentes, diríamos en estos últimas décadas, con consecuencias, imprevisibles...?

- ¿Si a todo lo anterior, se le suma y se le une, se le combina, las presiones exteriores, sean demográficas, sean económicas, sean culturales, sean religiosas, sean de todo tipo, debidas a un mundo de enorme complejidad, intereses, etc., tanto a nivel mundial, tanto a nivel de la cuenca del Mediterráneo..., las consecuencias pueden ser impredecibles...?

¿Sin contar, sin minusvalorar otras realidades no positivas, en general, ni para nosotros, que se están produciendo en el mundo, incluso en Europa...?

2. ¿No debemos obviar-olvidar, que a veces, grandes-egregios supuestos principios y derechos, pueden llevar a los individuos y a los pueblos a situaciones, enormemente dramáticas, suponiendo que esos grandes principios-derechos sean correctos?

¿La Historia ha enseñado, la antigua y la nueva, que a veces, por salir de situaciones, enormemente dramáticas y trágicas, pasamos de una mala situación, a una aún peor, de un enfermo grave, a un enfermo crónico o casi la muerte...?

¿Da la sensación como si el país, la sociedad, una parte del país, una parte de la sociedad, dicho con todos los respetos, haya caído en una especie de síndrome de locura colectiva, debido a razones o causas reales, debidas a causas o razones, de todo tipo, traumas personales o familiares, debido a la angustia-sufrimiento-tragedias que se están soportando, quizás se están tomando soluciones-respuestas, que a medio y corto plazo de tiempo, nos puede llevar a situaciones imprevisibles, de enorme vulnerabilidad, con consecuencias de enorme incertidumbre...?

¿Y no olvidemos a más incertidumbre-vulnerabilidad, más angustia-sufrimiento-hambre a y en todos los sentidos...?

¿¡No puedo decir otra cosa, es ver como un coche-autobús-tren o colectivos-ideologías-sociedad-Estado se dirige hacia un precipicio-abismo-laberinto-volcán-espiral y avisar de ello, y sentir, que cada semana la situación se va haciendo más compleja, y por tanto, más difícil de solucionar-resolver, que cada semana la situación se complica más, porque parece que una parte de la sociedad-grupos-ideologías-regiones, ha entrado en una especie de autodestrucción sociopolítica o socioeconómica o afectiva-sentimental...!?

¡No olvidemos que solo la paz crea la paz, la no paz solo crea sufrimientos-angustia-desesperación, más vulnerabilidad-incertidumbre-hambre-locura...!

