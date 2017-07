El 'follador' Fernando Sánchez Dragó ya sabe cómo evitar que a él le hagan un 'Dalí'

Fernando Sánchez Dragó se ha clavado este 30 de julio de 2017 una tribuna que va a hacer las maravillas de sus más incondicionales fans, pero también de sus críticos.

Al hilo de lo que ha sucedido con la exhumación de Dalí para comprobar si se le puede atribuir la paternidad que va reclamando de plató en plató una señora, el escrito ha hallado la fórmula para que a él no le jeringuen su eterno descanso:

Visto lo visto a cuento del gran Dalí he decidido depositar en una caja fuerte muestras de mi pelo, mis muelas, mis uñas, mi saliva, mi sudor y mi semen, no vaya a ser que a título póstumo, metidito ya en mi féretro y sepultado éste en el rincón del cementerio de Castilfrío donde yacerán mis despojos, se vaya al juzgado de la esquina un bípedo implume de cualquier edad, sexo, país, ideología, religión, profesión y raza ansioso de notoriedad y de arrebatar a mis herederos parte del magro patrimonio que Hacienda no se haya llevado previamente al nicho de la administración.

Asegura que:

Mi situación, en teoría, es de alto riesgo, pues he vivido en una decena de países, he recorrido más de cien y en buena parte de ellos he tenido frecuente trato carnal, aunque casi nunca venal (las putas me gustan sólo para charlar), con las amables señoritas -muy rara vez señoras- que andaban por allí, cedían a mis halagos y me honraban con sus favores.

Explica que:

Tengo cuatro hijos de otras tantas mujeres. Todos llevan mi apellido. En mis años progres renuncié por vía de aborto a otros cuatro, sombría decisión que ahora, desde hace ya mucho, me horroriza. No creo (o en cualquier caso no me consta) que haya dejado rastro genético en otros seres y estoy casi seguro de que Dalí, mirón, onanista, sifilófobo, consentidor y medio impotente, que según confesión propia y testimonios solventes sólo recorrió dos veces y no con el ímpetu de Leónidas el paso de las Termópilas del coito, no tiene más descendencia que la de su formidable obra.

