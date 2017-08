Las vacaciones, un derecho

Hoy empiezan las vacaciones de muchos españoles, otros estarán preparándose para volver al trabajo.

No ha mucho, la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid dijo que no pensaba tomarse vacaciones este año, decisión completamente legítima ya que en principio no parece afecte a la vida de nadie mas que a la suya. Sin embargo ya salieron a la palestra los de siempre a criticar esa decisión, básicamente porque dicen que las vacaciones son un derecho constitucional.

Y lo son.

Claro que para empezar, no hay que confundir derecho con obligación, porque el que tenga un derecho, lo tiene a su voluntad, o sea, que tanto puede ejercerlo, o reclamarlo, como no.

Pero sobre todo, hay que constatar que las vacaciones, para que sean vacaciones, deben ser pagadas, porque si no, no son vacaciones, son un receso, una interrupción del trabajo para descansar..., lo que se quiera; pero no vacaciones. No puede ocurrir como en los primeros años de vacaciones obligatorias en el Reino Unido, que al no ser pagadas, obligaba a los beneficiarios a buscar un empleo "vacacional" para poder subsistir durante las vacaciones.

O sea, que está muy bien que la Constitución Española en su artículo 40 obligue a los poderes públicos a garantizar las vacaciones pagadas, lo que pasa es que en realidad los únicos que tienen garantizadas las vacaciones, además de los políticos, son quienes trabajan por cuenta ajena.

Y es que por regla general, los derechos se ejercen frente a alguien, por lo tanto para que uno tenga vacaciones pagadas hace falta que haya otro que las pague y por supuesto en España solo tiene derecho a vacaciones pagadas- por mucho que diga la CE-, quien trabaja para otro, o sea, quien tenga alguien que se las pague, como por ejemplo los políticos que las cobran aunque no se sabe muy bien para quien trabajan.

Así que quien trabaja por cuenta propia, o quien no tenga trabajo, no tiene, de hecho, derecho a vacaciones por mucho que la señora Irene Montero diga que es un derecho constitucional.

Este es el problema de los derechos, que cada vez que alguien establece un derecho, al mismo tiempo tiene que buscar a alguien que lo pague, por lo cual cada vez que alguien promete algo, debería decirnos simultaneamente quien lo va a pagar.

Y dicho sea de paso, son muchísimos los que no se van de vacaciones, el país no está de vacaciones nunca, siempre hay servicios públicos, transporte, bares, restaurantes... todo funciona.

Sin embargo, en Televisión Española, creen que el país está de vacaciones en su totalidad, dejan de emitir sus principales programas informativos y de opinión, cierran, y se van todos juntos de vacaciones, como si no tuvieran suficiente personal para turnarse; debe ser para que no haya discusiones sobre quien coge el primer turno y quien el segundo.

Es una vergüenza, porque a esos les pagamos entre todos.

No es broma