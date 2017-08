¿Tanques? No hacen falta

Para dentro de dos meses está fijado el último acto de ese vodevil que ha montado el independentismo catalán. ¿Se celebrará? Espero que no, pero sinceramente, tengo dudas razonables, dada la actuación pasada y presente del gobierno.

¿Se acuerdan ustedes del 9 de noviembre de 2014? No se iba a celebrar nada, pero ese día los catalanes votaron, llámesele consulta, referéndum, participación ciudadana, etc., pero votaron. Me temo que vaya a pasar lo mismo. Después nos darán una serie de explicaciones, tratando que veamos blanco lo que ha sido negro. Lógico, los españoles de a pie no entendemos.

Hasta ahora, excepto inhabilitar temporalmente a unos pocos no ha pasado nada. Que los independentistas hacen caso omiso de autos de tribunales, incluido el Constitucional, no pasa nada. Legislan, incluso en contra de sus propias leyes de rango superior, en una actitud dictatorial, imponiendo una minoría su voluntad a la mayoría (no olvidemos que solo tienen mayoría parlamentaria, no de votos ciudadanos), da igual.

Hasta un prominente independentista, inhabilitado temporalmente, se ha permitido preguntar, no sé si como chanza, desafío o destello de prepotencia, ¿qué?, ¿van a venir los tanques por la Diagonal?

No, no creo vayan, aunque más de uno lo desee para hacerse la víctima. Primero, costaría mucho dinero; desplazamiento de personal, combustible, probables desperfectos en la red viaria, etc., que luego, como de costumbre pagaríamos todos los españoles. En segundo lugar, y lo más importante, porque no hacen falta, con un pelotón de la Legión se soluciona el tema.

Posiblemente ante lo anterior, los izquierdistas de salón (mis respetos a los izquierdistas honestos y sensatos, que los hay y muchos), dirán que es una actitud fascista. Será su opinión, pero actitud dictatorial y fascista es imponer minoritariamente normas, (como hace el Parlamento Catalán), saltándose la legislación democrática.

Acatar, cumplir y poner todos los medios para que se cumplan las leyes y la Constitución (también su artículo 8º), todas ellas democráticas, es una actitud democrática.

El gobierno inglés, nadie dudará de que es democrático, suspendió en varias ocasiones la autonomía del Ulster, y lo controló militarmente.

En la década de los años treinta del siglo pasado, cuando los independentistas catalanes se atrevieron a hacer, lo que los de ahora amenazan, un general, por cierto catalán, cumpliendo órdenes legítimas del gobierno legítimo de la II República Española, solucionó el tema en pocas horas.

Cualquiera que sepa algo de historia (los izquierdistas de salón lo dudo), no sé si podrá acusar de algo al mencionado general, pero desde luego, dada su actuación en acontecimientos pocos años después y la causa de su muerte, nunca lo podrán acusar de fascista.

Señoras y señores independentistas, ¿quieren que vuelva a suceder algo similar?, ¿qué tenga que intervenir otro militar, en cumplimento de órdenes dictadas legítima y democráticamente?

Sinceramente parece que lo desean para hacerse las víctimas. No quieran engañarnos, los fascistas son ustedes.