¡A qué se debe esta discriminación!

No sé qué tribunal le enmienda la plana al señor Montoro por el blanqueo de dinero a los pudientes que honradamente han retornado el dinero a casa por Navidad. Todas las oposiciones están felices como patos, sin naranjas.

Algo así como: por un trato desigual a todos los ciudadanos que contribuyen a la Hacienda española, bajo el principio de la igualdad. Estos han blanqueado cantidades suculentas de euros o lo que vulgarmente se conoce por el valor de un peo de obrera/obrero del amor, para las arcas de la Hacienda pública. Mientras tanto si un autónomo se retrasa cinco días en pagar la cuota le sacuden un sartenazo o el 30 de junio te cobran la declaración de obrero de media clase, o te embargan rápidamente.

Paradojas del Estado, y coincidencias televisivas, hoy domingo 4 de junio de 2017, en casa, como la mayoría que no tiene 20 euracos para estar en el bar del pico esquina; chupando tele, escuchando algo de música y leyendo un poco, previa caminata de una horita, horita por ser pequeñita, vamos de 50 minutitos.

En tele deporte hay un fiestorro de narices, en el Santiago Bernabéu porque creo que el Real Madrid ganó la liga de campeones del balompié europeo, esa que cuando juegan y televisan puedes ir a las urgencias del hospital de Santa Lucia, que no hay ni el tato o al parque mediterráneo y entrar con el coche hasta las cajas. Había millones y millones de euros en tíos, que su gran virtud es darle patadas al balón, dentro de una pecera de metacrilato, aclamados al mejor estilo del circo romano, por los plebeyos y menos plebeyos que parece que por ser mayoría todos a tragar con la mamandurria balompédica y el que tenga corcheas que diga algo. Incluso con los fuegos esos del arco iris. Hastiado ya, sintonizo la 13 y me encuentro a la Conferencia Episcopal dando explicaciones y contándonos la memoria de lo que han hecho con la pasta de la casilla de la iglesia católica en nuestra declaración. Estoy seguro que los 90.000 fieles balompédicos del Bernabéu pertenecen a los 7.000.000 que marcamos la cuestionada x.

Son millones de comidas las repartidas, son millones de personas atendidas en los centros, son millones de personas la que se llevan los productos básicos alimentarios del banco de alimentos, son millones los niños que estudian en colegios católicos a la mitad de precio, y todavía tenemos que aguantar a los bobos del concordato, algo que ya hace tiempo dejo de existir a petición de la iglesia.

Unos disfrutando en el Bernabéu con todo el derecho del mundo y otros dando explicaciones de la obra social católica, pero esto les importa un pimiento cosas de esa España nuestra. Esa España de Lorca, QUE YA DECIA ANDALUCES Y ANDALUZAS O ACEITUNEROS Y ACEITUNERAS, que parece que lo han inventado los panolis de la nueva política. De esos que estaban en la pecera, cobran algunos, lo mismo que una viuda en un mes, ellos en un segundo. Y tendrán derecho, supongo yo, pero si los grupos televisivos y las sociedades deportivas pagaran lo que deben a la Hacienda pública y a la Seguridad social, a lo peor no cobrarían esos pastizales que no es verdad que lo generan ellos.

Además de ser unos defraudadores que evitan como todo bien nacido pagar lo mínimo posible a la caja común, si pueden y les dejan. Pero aquí solo fueron por aquella que las crónicas yanquis decían: Ni canta, ni baila ni hace na de na, pero no se la pierdan. Y llevaba a España y la bandera española por el mundo entero, pero claro le daba al tacón, pero no al balón.

Aquí se llevan la pasta y piden algunos el derecho a decidir, esos que son de un país muy chiquitito allá por las alturas. O el otro que se llevó la pasta y no consintió jamás llevar la medias con la bandera de España en su vida de cancerbero nacional. Y por si fuera poco hay sociedades que se manifiestan claramente con posiciones políticas de indeseables independentistas. Yo he sido un balompédico empedernido, pero desde que el guapo y rico estuvo triste, dije, este con mi dinero no engorda más su cartera.

La deuda total del balompié español suma ya 3.440 millones, 2016.

A lo balompédicos le importa una castaña, los 40 del Bárcenas son los que tenemos que saber cómo los trincó.

El Real Madrid y el Barcelona acumulan 32% de la deuda de la liga.

A los balompédicos le importan dos castañas. Pero sacan pecho porque han disminuido la deuda en 82 millones de euros. Manda narices. Y el otro 70% presuntamente, los que más deben son el atlético de Madrid, Español, Valladolid, Mallorca, Zaragoza y Elche entre otros. Dicen que para el 2020 el rango de déficit estará entre 50 y 70 millones de euracos. Jeje jeje y el objetivo de la LFP es poder aprovechar los derechos televisivos con una base financiera más sólida para "para competir y dar un paso adelante con respecto a los campeonatos más importantes de Europa" con dos semicorcheas, ¿cuánto deben las televisiones? Esas que son las que van a pagar.

La iglesia quitando hambre y dando explicaciones y los balompédicos como son mayoría social, tres castañas y a pagar el 30 de junio o 20% de recargo.

Viva España.

Francisco Hernández.