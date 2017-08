Traidores con barretina

Estos tíos no acatan los juzgados de 1ª instancia, ni de 2ª ni de 3ª, ni el tren de carbonilla, y mucho menos, el TSJC o el Supremo, que no es que sea la leche, es la nada; y qué decir del Constitucional que es una octavilla, una propaganda fascista, descomunal. Estos tíos, que no son la generalidad, sino el culo de los espumosos, han decidido querellarse contra el Gobierno porque les recuerda que sistemáticamente incumplen la ley. Son como el Neymar, que debe estar como una cabra, incumple un contrato o dos y sólo piensa en la pasta gansa como todos los papás de los futbolistas suramericanos que asientan sus reales en España, golferas.

Pues estos secesionistas con barretina tienen tanta cara que denuncian a un Gobierno legítimamente elegido cuando ellos, los filibusteros de la comedia bufa del Mediterráneo, son incansables con el desafío secesionista que está en nuestras leyes con diversas penas que superan el manojo de hostias a la remanguillé. El presidente de esa bufonada independentista, ese que no se lava la cabeza ni con champú del bueno, que los hay buenos y bien buenos, made in Catalonia; el desacato del jerifalte de ese grupo de aldeanos, está contemplado en el Código Penal. Y encima el tal Puigdemont quiere ir a la cárcel, qué gustito da ...¿verdad señor Villar, el de los goles, el villarato? ¡Bisca el Barça!

Este pájaro con barretina, o sea, el independentista, sucesor de Mas, cada vez menos, debe desconocer lo que le pasó a Companys en plena II República cuando proclamó la independencia. Pues que le trincaron los guardias de asalto, fue encarcelado y ya con Franco muerto y sepultado. Trincar a este deslenguado es lo que quiere toda la gente de bien. Gracias debería a dar al señor Rajoy que está de ejercicios espirituales y entreteniéndose en enviar papeles al Constitucional como si fueran letanías. Y gracias que el gregario ministro Zoido no ha puesto firmes a los mossos de Escuadra, que -sépanlo, señores separatistas- el cuerpo catalán pertenece orgánicamente a Interior, como lo es la Guardia Civil y la Policía nacional.

¿Quién va a firmar las urnas, las papeletas y las barretinas para el nene y la nena? Para mí que pocos. Porque una cosa es la algarada, la estelada y la Diada y otra muy distinta la pasta gansa. Así que permaneceremos impávidos a la bufonada del 1 de octubre de 2017. O Rajoy le echa dos cojones al asunto, Mari-complejines, que diría el otro, o habrá firmado su acta de defunción. Pero del político gallego se puede esperar cualquier cosa. Que siempre es el último en el CIS y luego gana las elecciones.

PD.- Me aseguran que Neymar, ese brasileño de atar, vestirá con el PSG calzones con la estelada. ¡Qué pedo!