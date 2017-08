¿Qué está pasando, en este país?

Para que los nietos de españoles, emigrados y trabajadores como leones, que tuvieron que marchar de su lugar de nacimiento hacia las grandes capitales, no como en otros lugares que lo hacían para mejorar su calidad de vida, no aquí no, aquí se emigraba para poder comer por lo menos un par de veces al día.

Porque si echamos un vistazo a los orígenes del tal RUFIAN, éste que es diputado nacional de ERC, mientras su madre al parecer ha tenido que limpiar muchas viviendas a sueldos miserables, él está trincando pasta gansa del IRPF, es descendiente de dos buenos socialista y que les sucede a estos jóvenes para radicalizarse de la manera que lo hacen y largar ese discurso que largó con una carga de odio injustificable e innecesario.

Espero y deseo que su buena madre ya haya dejado de trabajar en esas condiciones tan deplorables y él le haya puesto un buen piso en agradecimiento al esfuerzo de criar este pedazo de hijo con tanto amor. Que verdad que es que por la pasta hay gente capaz de vender a su padre si fuera necesario.

Los orígenes del RUFIAN comienzan en un pueblo jienense, jornaleros del campo y como no de los que pagaban cuando cogían la aceituna, su abuelo era tal el amor a España y a su tierra y como no, a su amada, que allá por los años 40 le toco el servicio militar en el norte de África, allí perdió el norte y hubo que retornarlo a la patria con camisa de fuerza, hospitalizado y una vez recuperado continuo con su servicio militar en Cerro Muriano, Córdoba. Siendo biznieto y, nieto de republicanos e hijos de buenos socialistas como este jedi del odio pudo largar en el debate de investidura de maese Rajoy, lo que fue capaz de largar del PSOE, en contra de la ideología de sus padres.

Dijo ser CHARNEGO e independentista, (charnego, charnega nombre masculino y femenino. - Persona que ha emigrado a Cataluña procedente de una región española de habla no catalana), de ahí la derrota del Estado español y la victoria independentista, y se quedó nuevo el rufián, además de sacar a relucir la incógnita de la ecuación de don Felipe, esa ecuación continua de la recta. El único camino que le dejaron en mi opinión y que, en todas las barras de los bares de España, Europa y el mundo mundial apoyaron hasta que les ponía una alcachofa y con la boca pequeña decían lo que decían.

Y como buenos lectores del Quijote de Avellaneda, tuvimos los bemoles de meter a un ministro y un secretario de Estado en la cárcel creo recordar. Este pájaro de mal agüero, que pasaba los veranos en Bobadilla, donde dice que a sus abuelos se les conocían por los cabreros, parece ser que hasta en eso miente, pues se les conocía por los BORREGUEROS, Y EL DE LA FRASCA, solía ir al pueblo hasta los 19 por agosto, y en Semana Santa y como todo joven venido de capital se dedicaba a trasnochar con su primo y enamorar a las mozas del pueblo, lo normal, a procesionar no iba a ir con esa edad. ¿Por qué este charnego quiere separar en lugar de unir? ¿será porque come de eso según su tío?

O porque mola lo que dice y como lo dice, según Mohamed, otro erudito de la Cataluña islamista, anti taurina y de las mochetas con butifarra. Rufián Romero, nacido en Santa Coloma de Gramanet en el año del mundial del Naranjito y clementina, de ahí su alto grado de acidez cítrica, Diplomado en relaciones laborales y perteneciente a la plataforma esa de castellanohablantes que apoyan la independencia de Cataluña.

Carrera meteórica, de la plataforma en 2013, en 2015 secretario de eso que llaman la Asamblea Nacional Catalana, donde en tan solo 5 meses es elegido para encabezar la lista de ESQUERRA por Barcelona en las legislativas del 20 de diciembre, portavoz adjunto del grupo de ERC en el Congreso, lo de adjunto es por no dejarlo solo, por el peligro.

Eso sí también pudo pagarse un monográfico, por la Universidad Pompeo Fabra. Este al menos dice haber trabajado 10 años en una empresa de trabajo temporal (ETT) llamada Organización Activa, dedicada al outsourcing en Chile, Argentina, Rumania e India, todos países de larga historia democrática y gran respeto por los derechos Humanos. La empresa dio en suspensión de pagos en 2014. Continuó trabajando en Maipú Works hasta junio del 2015.

Este aleccionador fue despedido de su último trabajo en empresa privada por "ABSENTISMO LABORAL" y a cobrar la prestación por desempleo. En 2015 sus ingresos son de 7.159 euracos del fondo de garantía salarial. De ahí la necesidad de entrar en la nómina del IRPF como podrán observar. Aunque tiene pinta de bobo, muy bobo no debe ser, ya que sabe dónde montar los pollos, como el que montó en el acto protagonizado por Vía Lliure, organizado con motivo de la Diada. Y fue participante, del mitin de final de candidatura de juntos por el sí a las elecciones del parlamento catalán. Está claro que cuanto más radical eres, más extremista, y más finalista e intolerante, mas carrera puedes hacer con estos zanguangos.

Y lo mejor es su pareja/parejo con la que forma tándem en el congreso de los Ilustrados, el tal Juan Tardá, que el día que pongan su foto en las cajetillas de tabaco, se reducirá su consumo en un 50%. Publica en varios medios de comunicación, que imagino serán afines al independentismo y creo que por marzo de 2017 comienza a colaborar en sábado Deluxe, que no sé lo que es, se lo pueden creer. Y para cerrar el capítulo Rufián, tengo la impresión que la única justificación aparte del odio al que es capaz de triunfar por su capacidad, aparte del odio que se le tiene al que piensa diferente, solo me cabe decir; Hay que comer amigo, hay que comer.

Francisco Hernández.