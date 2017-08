Tengo un buen colega que me envía unos correos, desde su VENTANA, con todos los cruceros que entran en la hermosa bahía de Cartagena. Hoy miércoles 9 de agosto del 2017, desde mi VENTANA en el Montón, escribo esta mi opinión, admirando la hermosa ría de Ferrol. Cuando hice la E.G.B solo estudiábamos las rías de Muros, Arosa, Pontevedra y Vigo.

Cuál ha sido mi sorpresa, que nada más abrir el Diario de Ferrol, en su cuarta página, aparece la VENTANA, y siento una llamada interna a leer un artículo de un tal Juan j. Burgoa, que como digo siempre ni se quién es, ni me voy a molestar en averiguarlo, es un buen artículo, es un artículo de esos que solo eres capaz de leer cuando estas de vacaciones o te llama él a ti, como dije anteriormente. MANDA CARAJO con esta manía que tenemos algunos eruditos con los países nórdicos, creo mi buen señor que debe decirle a su amigo centralista, y de visión esquemática, que debe de pasar por la óptica Mayor s/n de su ciudad, que para zascarle a los catalanes, a los mesetarios, y a los mediterráneos FOLCLORICOS del sur, incluyendo hasta Cartago, no hace falta hacer una oda a los suecos, daneses y noruegos entre otros, como si fueran el paradigma de la humanidad desarrollada y socialdemócrata.

Los mesetarios aportaron a ilustres marinos que le dieron gloria a esta gran nación además de la Armada de Castilla, y esos folclóricos mediterráneos del sur son los primeros descendientes del primer núcleo urbano, político y organizado de Europa.

Un par de miles de años después, tuvieron los cojones de redactar la primera constitución del mundo civilizado, y por si fuera poco sus mujeres se hicieron tirabuzones con las bombas que tiraban los fanfarrones. Que los cartagineses nos sentimos orgullosos de tener tres mil años de historia, y haber sido el primer puerto de Castilla y León.

Que, en ese Mediterráneo contaminado, da una gamba roja de Santa Pola, que ya la quisieran comer en Oslo o Copenhague. solo la capital de España para mí la capital del sacro imperio romano, o la misma Barcelona le dan sopas a su educada noruega, Suecia o Dinamarca. Es como comparar a Dios con un gitano, los noruegos son unos 5.2 millones de habitantes, los daneses unos 5.7 millones, los finlandeses unos 5.4 millones y los suecos unos 9.5 millones.

Si Madrid y Barcelona no tuvieran que aportar al estado parte de la riqueza que generan para el bien común, incluidos los concellos gallegos donde hay un 50% de ellos que tienen más pensionistas que obreros trabajando, me rio yo de la castaña sueca. Decirle que ya quisiera Estocolmo un museo del Prado entre otros, por cierto, el domingo que yo lo visité era gratuito, ya que menciona usted al museo del Wasa, decirle que su singladura más larga fue la que hizo ante 50.000 personas el día de su botadura, pues trasladándolo al muelle se hundió, la joya de la corona.

Así que no es de extrañar que al contrario del Galatea lo tengan en un museo, no sirvió para otra cosa. Son países donde a la cinco de la tarde hay que estar en el tana, y donde te levantas para entrar de punto a las cuatro de la mañana y no te hace falta el alumbrado público.

Donde la violencia de genero estar por legislar, a la cabeza de suicidios por cada cien mil habitantes, con la tasa de violencia machista más alta de Europa, Suecia lidera la lista de Europa de mujeres muertas y es el número 2 de violaciones del mundo, pero eso si son muy curiosos muy educados además de muy socialdemócratas, pero dan ostias como panes de campo. Siempre ha existido el copago en la seguridad social y pa colmo reinstauran un servicio militar que nunca se fue.

Para mí también ha sido una satisfacción viajar por Europa, donde no hay ningún país, dónde las drogas no campen a sus anchas, y las obreras del amor se exhiban de la forma que lo hacen en los países bajos, que bonitos escaparates llenos de macetas en flor como los patios cordobeses. No hay ninguno donde no haya un barrio tunecino o argelino, donde las fuerzas de orden público no pasan de noche, o donde no se puede detener un terrorista desde las doce de la noche a las seis de la mañana.

Viva la socialdemocracia. Donde ya están por debajo en km de autopistas, esas que invento el Nazi asesino o en trenes de alta velocidad, o donde están degollando a la gente con cuchillos de matar cochos, o atropellándolos por las aceras, o donde un joven perturbado es capaz de cargarse a tiros a un ciento de personas que están disfrutando de un día de ocio. O donde pasaron a mejor vida al señor Olaf Palme. Basta ya de dar por el saco con los Nórdicos, que además con los socialdemócratas que son.

TIENEN EL DESPIDO LIBRE, amigo libre, ¿Quién os escucharía aquí? Que verdad que es que cualquier mierda que viene de fuera es mejor que la nuestra. Y veo por lo que le leo, que usted se ha vuelto para la hermosa Galicia no se quedó por esa maravilla de países. Yo personalmente sufrí durante un año a un adolecente de 18 años sueco haciendo el segundo de bachiller en un intercambio, le dimos cariño, amor, se comió al general Pavía, mi mujer se desvivió con él, recibimos a sus abuelos, a sus padres, a un amigo un fin de semana que vino a visitarlo, y llevamos 20 años esperando una llamada. Viva la educación, viva la socialdemocracia y vivan los nórdicos.

Francisco Hernández.