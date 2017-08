Expertos en balística y en terrorismo

Resulta conmovedor que en un suceso con muertes y todo como el otro día, las televisiones con cadena perpetua saquen a pasear a sus expertos en todo. Ya sea un accidente aéreo, ferroviario, en triciclo o fuego en el pinar. Pienso que en acontecimientos así, debería prevalecer la inteligencia o cuanto menos el raciocinio pero nunca el loco de atar. Todos se pirran por aportar algo, aunque sea la caca de la vaca. Observo la cara de gilipollas que se les queda a los especialistas escuchando la etiología política, y no digamos los que no han visto el Corán ni por el forro.



Bueno está que nos solidaricemos con los damnificados vengan de dónde vengan o estén dónde estén. Muchos "analistas políticos" -con bálsamo de culpabilidad política- han estado enjabonando a la región catalana en un peloteo increíble. Ayuda y ánimo moral, los precisos para hacer sinceros los buenos deseos. Y dale con los mossos como si las Fuerzas de Seguridad del Estado hubieran estado ausentes o mirando al tendido. Y, encima, se constata que en el atentado circuitaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.



Nada se ha dicho (criticar no es ofender) de la ingente cantidad de musulmanes que viven en Cataluña, freedom, que llega al medio millón, casi todos de nacionalidad marroquí. Y todo porque los independentistas prefieren que los inmigrantes hablen árabe (o cualquier otra lengua) antes que el español. El número de islamistas en España es de 1.703.529. Pero nada. Pasen y vean. Y oren con ellos en las mezquitas. Mientras los cristianos son pasto de las llamas y de la daga en los territorios árabes. Para más INRI o más estulticia, una zurupeta de las ondas bíblicas se felicitaba porque la alerta no haya subido al 5, que sería la intervención del Ejército, horreur! Aquí la progresía -incluida toda la mentecatez que nos circunda- sólo esnifa con la coca pero no puede oler el caqui porque es franquista... No hay más tontos porque no se entrenan.

No voy a hacerme el augur. Pero en estas páginas vaticiné recientemente tristes días para España. En la dirección del 11-M. Objetivo, echar a la derecha. Quieto parado, que le aconsejan los revolucionarios. Para eso están las coletas y los rabos. Y algunos muchos moritos. Yo no tuve un hermano en el tercio pero sí a mi tío Santiago en Regulares. Y mucho me habló del traidor de la mano negra.

PD.- Platéese una comisión en la Generalidad para que sigamos actuando sin saber nada de nada. Hágase independentista.