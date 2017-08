Pactos de los de la 'casta' y los antisistema

Pactos de investidura y de coalición de Gobierno

Los anticapitalistas de Podemos votaron el día 7 de Abril l último, no a los Presupuestos de la Comunidad Castilla La Mancha. Hace unos días han llegado a un acuerdo con el Presidente Emiliano García Paje y votarán sí a esos Presupuestos este mes de Agosto.

Porqué han cambiado el sentido de su próxima votación?, sencillamente por las prebendas que Podemos consiguen con este pacto. Ya tocan poder, sillones, dinero, despachos, secretarias, colocaciones a los suyos, y subida de nivel funcionarial que puede ascender a 6.000 € mes cuando terminen su mandato.

La presión ejercida por los sindicatos contra esas subidas de sueldos a los altos cargos ha hecho que Emiliano García Paje recule y negocie con ellos las subidas salariales de los altos cargos que ya había acordado con Podemos para aprobarlos en Agosto, cuando los ciudadanos mayoritariamente están de vacaciones.

José García Molina, flamante Vicepresidente 2º del ejecutivo de CLM ha dimitido como diputado y ya lo ha sustituido su compañera María Díaz.

Con el pacto acordado entre el PSOE y Podemos, éstos han conseguido, la Vicepresidencia 2ª del Gobierno regional, una Consejería, que ocupará la señora Herranz, una nueva diputada por sustitución, la Sra. María Díaz, no sé cuantos Directores Generales, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, personal técnico y administrativo nombrarán, que supongo será laboral, no funcionario por oposición, y de remate según he leído en el Mediterráneo Digital, Podemos nombrará a dedo 42 asesores.



La Consejería no tiene adscrito ningún personal, vamos a ver quienes entran, y puede que además nombren a un Viceconsejero. Ya veremos donde quedan los principios del Derecho Administrativo para la contratación de personal, los de igualdad, mérito, capacidad, publicidad e idoneidad, aunque venimos viendo como la clase política huye del Derecho Administrativo en cuestiones de personal.

Si partimos de que el Grupo Político de Podemos tiene 2 Diputados, el acuerdo va a suponer que por estos 2 diputados para los castellanos manchegos una pasta para soportar los costos que supongan en torno a 65 o 70 personas que aventuramos en 1 Vicepresidente y 1 Consejera, 4 Directores Generales, 2 Secretarios Generales, 2 Secretarios Generales técnicos, 12 técnicos y administrativos y 42 asesores

Con 2 diputados que consiguieron en las elecciones autonómicas, les va a permitir el PSOE que nombren a 60 0 70 personas, lo siento por los manchegos. Ya se está viendo a los que criticaban a los políticos y decían que venían a limpiar la política de la "Casta".

Triquiñuelas del PSOE y Podemos para obtener y mejorar sueldos en CLM

En la VIII Legislatura, la Presidenta de CLM, María Dolores de Cospedal, en plena crisis, redujo el número de diputados de 49 a 33, -propuso 25-, casi una reducción del 50%, en 2013 quitó los sueldos a los diputados y se acordó que el cobro fuera en dietas por asistencia parlamentaria.

Los diputados del PSOE protestaron y amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional. Plantearon dos pleitos para cobrar sueldos en vez de dietas y perdieron los dos.

El 24 de Mayo de 2015 en las elecciones autonómicas en CLM, el PP obtuvo 16 diputados, el PSOE 15 y Podemos 2. García Paje dio las elecciones por perdidas pero intervino José Bono y se pactó con Podemos que apoyó la investidura del PSOE.

De ese pacto se beneficiaron económicamente los dos pactantes en detrimento del PP. A partir de ahí crearon 12 comisiones parlamentarias, 10 presididas por el PSOE con 15 diputados, 1 por el PP con 16 diputados y 1 por Podemos, con 2 diputados, se saltaron a los parlamentarios del grupo PP, luego el PSOE colocó en la Mesa a 2 diputados, el PP a 2 y Podemos a 1, y el PSOE los 2 diputados que restaban, Presidente y Vicepresidente del Ejecutivo, no cobraban del Parlamento pero si del Gobierno de CLM

Cobran los miembros de la Mesa, los portavoces y los presidentes de comisiones parlamentarias que vuelven a cobrar de nuevo, o sea en el Parlamento de CLM casi todo son crestas, 20 que mandan y cobran, y 12 del PP, únicos diputados rasos que no cobran sueldo, solo dietas de asistencia y 20 que cobran y 12 que no cobran, excepto las dietas en torno a 1700€ mes.

Sueldos de los diputados

Presidente de la Cámara PSOE cobra 68.767,44 € anuales entre 14 pagas 4.900 € al mes.

Vicepresidentes 1º Podemos y 2º PP, Secretarias 1ª y 2ª PSOE y PP, cada uno de estos cuatro cargos cobra 52.111,54 con 14 pagas de 3.700 € cada una.

Los presidentes de cada una de las 12 comisiones parlamentarias, que en la legislatura anterior no cobraban sueldo, cobran ahora 36.400,10 con 14 pagas a 2.600 €.

Las comisiones están repartidas 10 para el PSOE con 15 diputados, 1 para el PP con 16 diputados y 1 para Podemos con 2 diputados. Entiendo que Podemos fue bien pagado por su apoyo a la investidura al Sr. García Paje en sueldos y cargos, 1 diputado Vicepresidente 1º del parlamento y el otro diputado Presidente de una Comisión, aunque como hemos visto más arriba este mes para aprobarle los presupuestos y que sigan todos sin convocar elecciones han pagado aún mejor a estos de la casta.

No se incluyen los sustanciosos sueldos de los asesores que los partidos nombran a dedo

Políticos por vocación

En la legislatura anterior cuando la presidenta Cospedal quitó los sueldos a los diputados, el PSOE demandó para cobrar sueldos y no dietas de asistencia.

El Portavoz del Gobierno de CLM, Alejandro Esteban PP dijo en Diciembre de 2012 "no cobrar sueldo a cambio de dietas de asistencia dignificaba la actividad política", mientras, el PSOE presentaba demandabas en el juzgado.

La cosas cambiaron al entrar en el Gobierno autonómico el PSOE con el apoyo de Podemos. Ahora es el PP el que reclama el sueldo, y los que antes presentaban demandas para cobrarlo, ahora dicen al PP que lo único que les interesa es cobrar ¡qué vergüenza!, vaya par de dos. Está claro que son políticos vocacionales.

Las subvenciones

PSOE, PP y Podemos cobraron por seis meses, del 18 de Junio de 2015 a Diciembre 2015, artículo 29 del Reglamento de la Cámara, las siguientes subvenciones:

Grupo Parlamentario Podemos, 2 diputadosSubvención fija 38.952,82 Subvención variable 21.674,61, Subvención de personal 4.168,44. Total subvencionado por 1 semestre, 64.768,87 €, por 2 semestres, Podemos ha recibido 129.537,74 €/2 diputados 64.768,87 € por diputado al año

Grupo Parlamentario PSOE 15 diputados

Subvención fija 38.952,82, Subvención variable 21.674,61, Subvención de personal 31.263,32. Total subvencionado por 1 semestre 91.863,75, por 2 semestres, PSOE ha recibido 183.727.50 €/15 diputados 12.248,5 € por diputado al año

Grupo Parlamentario PP 16 Diputados

Subvención fija 38.952,82, Subvención variable 21.674,61, Subvención de personal 33.347,54. Total subvencionado por 1 semestre 93.947,97, por 2 semestres, PP ha recibido una subvención anual de 187.895,94 € / 16 diputados 11.743,49 €

Subvención que percibe cada grupo parlamentario en proporción a sus diputados:

Podemos recibe de promedio por cada uno de sus 2 diputados 64.768,87 €

PSOE recibe de promedio por cada uno de sus 15 diputados 12.248,50 €

PP recibe por de promedio por cada uno de sus 16 diputados 11.743.49 €

Sangría

Esto es una sangría a la que están sometiendo los políticos al pueblo español, el Parlamento de la Región de Castilla la Mancha representa a 2.042.000 personas y solo los grupos de diputados pese a que se redujeron sustancialmente, percibieron por subvenciones de Junio 2015 a Mayo de 2016 más de 500.000 euros, 1.000.000 € año o sea más de 83.000.000 millones semestre y 166.000.000 al año de las antiguas pesetas, y las partidas de sueldos, dietas, representaciones, seguridad social de los diputados, asesores, miembros del gobierno, asesores, gastos y no sé cuanto más no los hemos incluido. Esto es solo parte de lo que se trasluce con tanta trasparencia, porque de sueldos de asesores y demás se engloban en los presupuestos y es muy difícil de averiguar

Pactos

Estos son los pactos que hacen los políticos, los de la casta, y los éticos que quieren desbaratar el sistema, como ellos se dicen: los anti sistema.

Más pactos, pues ahí tenemos para terminar los que han hecho desde Madrid con los nacionalistas hoy en su mayoría independentistas, donde éstos exigieron se les transfiriera la educación,-que gran error-, y la sanidad, la Justicia, entre otras muchas funciones. Los de Madrid tragaron y así nos luce el pelo.

Con la educación se están creando independentistas a montones, privando a los niños desde el colegio de su libertad de pensamiento de decidir porque los aleccionan desde niños. Y la sanidad?, en la sanidad hay más diversidad de listas de espera y de medicamentos genéricos, y trampas que diversidad de geografías de nuestro país se imparten en esta España, ¡qué pena!



PSOE y PP han demostrado sus cortas luces políticas. ¿Tanto trabajo les costaba apoyar presupuestos, absteniéndose, cuando ganara uno u otro y no contar con los nacionalistas, separatistas o cuasi separatistas para gobernar a cambio de todo lo que han sacrificado?. Y esto no ha hecho más que empezar. LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS QUEDAN SUPRIMIDOS DEBIDO AL TERRORISMO. HABRA TIEMPO

Juan Ángel Torres Castro

Abogado

Ex Director General Consejería de Sanidad de la Junta de Analucía