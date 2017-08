Alfonso Rojo: "El Día del Gilipollas"

Aviso, para que a Carmena, los de Podemos y periodistas afines no les pille de improviso y se monte la de San Quintín en la capital de España: Cuando se celebre el ‘Día del Gilipollas' no van a caber en la calle.

Lo digo sin sorna, acuciado por la responsabilidad, porque no son sólo los Rufián, Otegi, ‘Gili' Toledo, el alcalde cupista de Sabadell y los frikies de plantilla quienes acudirán en tropel.

Al festejo, en carroza o a pie, disfrazados o con su atuendo habitual, afluirán en manada los del PSOE.

Sera una multitud pasmosa, si es verdad ese 25% de votantes que le atribuyen los del CIS, esos ‘expertos' que certifican reiteradamente que el sectario Alberto Garzón, también muy esperado en el desfile, es el político más apreciado por la ciudanía española.

Garzón, que calificó la masacre de la frugoneta en La Rambla de 'atropello', como si fuera un accidente de tráfico, tendrá en esa procesión un lugar de privilegio, escoltado sin duda por los zarrapastrosos de la CUP, que describen la bestialidad de los terroristas islamicos en Barcelona como una forma de "terrorismo fascista fruto de las lógicas internacionales del capitalismo".

Y sujentando el pendón de la gilipollez, el etarra Arnaldo Otegi, quien ha aprovechado este atentado para declararse "preocupado" y mostrar solidaridad con el conjunto de "los Països Catalans", como si se nos hubieran olvidado los 21 inocentes que muy cerca asesinaron en Hipercor él y los suyos en 1987.

He subrayado muchas veces que no me distanciaba de los socialistas ni su apoyo a la Sanidad pública, ni la idea de una Educación general y gratuita. Ni siquiera sus tesis sobre Justicia social o Economía. Que lo que levantaba un muro que hace imposible que les vote, es su indefinición sobre España y su ocasional claudicación frente a independentistas, terroristas y zarrapastroso periféricos.

Ha habido una etapa reciente, en que añorando el partido de Felipe González, proclamé a los cuatro vientos que el PSOE no se merecía a un tipo como el plurinacional Pedro Sánchez.

Hoy, a mitad de agosto de 2017, afirmo sin pestañear que España no se merece este PSOE.

¿Cómo no va a estar reservando plaza para el ‘Día del Gilipollas' ese dirigente sanchista, apellidado Franco para mayor rechifla, que acaba de proclamar el derecho a denominar nación a Madrid?

Doy por supuesto que Abalos, el secretario de Organización, abrirá la procesión y con todo mérito tras calificar de "esquiroles" a los guardias civiles que han puesto orden en el Aeropuerto de El Prat.

Al lado, por mérito propio, irá sin duda Joaquim Forn, el consejero de Interior de la Generalitat que se cubrió de mierda este viernes 18 de agosto de 2017, cuando en TV3, en un alarde de xenofobia, sectarismo y estulticia, distingió entre víctimas españolas y catalanas del atentado de Las Ramblas.

Lo hizo con retintín, como si las segundas fueran de otra categoría, superiores a las primeras. Y resulta que este zopenco de Forn es 50% ecuatoriano.

Y no me digan que la alcaldesa, el concejal Sánchez Mato, Rita la ‘cantaora' y los podemitas no están obligados a hacerle un hueco de privilegio en la comitiva a Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva y alcalde de Valladolid.

Hay que ser memo y mala persona para declarar que los medios de comunicación ‘exageran' la cobertura del drama venezolano, con 126 jóvenes asesinados, cientos de presos políticos y la ONU acusando a Maduro de torturas infames y de violar derechos humanos.

Como atenuante a su gilipollez, quizá Puente pueda alegar que estaba justo a punto de irse de vacaciones a Puente Romano, en Marbella, y que los 15.000 euros que cuesta el jolgorio le tenían un poco desorientado.

ALFONSO ROJO