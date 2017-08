De la Gran Nación, a la Nación de Naciones y la Plurinacionalidad Gastronómica

Dice el reportero ese de la Gran Bretaña, ese que se pasea por la España plurinacional, al estilo de aquel diputado Aragonés, pero sin morral, uno que tiene un programa en la TVE 2 en la cual da la impresión que lo que está vendiendo es una guía.

Aparte de ponerse como el Kiko. En uno de sus programas por las tierras gallegas, investigando la relación de la gaita, los celtas con las tierras bretonas, que la diferencia del pueblo gallego de los demás pueblos españoles, es su identidad, su folklore, su gastronomía, su cultura etc. Enorme error, sr.......... "se equivoca" como tantos otros voceros.



Eso no nos diferencia nada; ESO NO ENRIQUECE, nos une, eso nos hace más grandes, más fuertes, más españoles, e incluso más humanos.

A pesar de esta nueva corriente de analfabetos indocumentados titulados de la nueva política. Estos indeseables que utilizan la riqueza cultural de las tierras de España como hecho diferencial, estos no tienen nombre, ni adjetivos que los califiquen, más allá que el de analfabetos instrumentalizados. En la diversidad está la riqueza y la grandeza de un pueblo. Desde las monchetas con butifarra y el pan tomaca, al lacón con grelos y el botillo con cachelos, incluyendo un marmitaco ben feíto, un pucherito de nabos, o un caldero del Mar menor casero. ¿qué hecho diferencial existe? En esta carta de menús del día de 12 euracos españoles.

¿Qué es eso de las distintas nacionalidades? ¿o lo de la España plurinacional? Este perico y este pablíco, porque ya Pedro y Pablo me parece demasiado, no son más que un par de filibusteros de la política, que aprovechándose de las licencias que le concede la Carta Magna, de la dejadez del Estado, y de cuatro décadas de adoctrinamiento socialdemócrata, se consolidan en unas posiciones que nunca jamás habrían soñado dos maestros de escuela Universitaria sin experiencia ni ejercicio alguno en la docencia, ni estudio o publicación, nada más que la nómina popular. Ya oyeron sus declaraciones a la salida del Congreso, el día de la celebración del 40 aniversario de la del 78, lo mismo pensaban que salían de celebrar la no nata, aunque dudo que estos patanes sepan que hubo una No Nata.

El Pablito a lo suyo, en su línea comunera, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Pero el perico, lo del perico para enmarcarlo, y ponerlo en un salón de pericas, un tío que quiere ser alternativa de gobierno, y que como ya he dicho en alguna ocasión, va a pasar a la historia por perder tres elecciones consecutivas.

Haciendo referencia a sus abuelos y a los jóvenes de la plaza mayor, todos académicos y subvencionados por el PP. (Papá Paga) estos que todo el mundo le ha dado por decir que son la generación más preparada de la historia, ya lo creo, no hay nada más que mirar a la bancada podemita, o a la del naranjito, los primeros unos jóvenes bien preparados y los segundos unos trásfugas insatisfechos del SOE y PP y algún que otro pibón como decía el otro.

Los más preparados, sienta un chimpancé en primaria y después de siete leyes de las socialdemócratas veras como es capaz de llegar a 4 de la ESO zapatera. Pero ¿Cuántos pericos y pablicos hay por todo este país? Infinitos, aquí mismo en trimilenaria Cartagena, como dicen los pedantes diferenciales, sale a los dos años un alcalde podemizado radical la extrema, para dejar paso a una alcaldesa socialista, podemizada también. Dos alcaldes en una legislatura municipal, viva el negocio de la política y el dinero público.

Pero el saliente se va a ocupar nada más y nada menos que la Concejalía de urbanismo, la más sacrificada, a la que más trabajo, esfuerzo y dedicación hay que dedicar. Además de haber sido el azote de la popular doña Pilar farolas, antigua alcaldesa, encarnando la bandera de la corrupción y el buenismo.

Tan solo ha necesitado dos años del alcalde para pasar a estar presuntamente imputado por su intervención en la venta de un hotelito. Y qué decir del presidente pepero autonómico Pedro Antonio Sánchez otro que por bocazas se tiene que largar, pero antes de largarse nos coloca a un tal López Miras de presidente que lo deben de conocer sus acólitos porque los que han votado al PP de Murcia no sabemos que méritos y aportación al partido ha hecho.

Y para más Inri nos cambia a tres consejeros, se entiende que los que llevaban ya un año con su antecesor no le sirven. Conclusión ponme donde haya, que de colocar y llevarme ya me encargo yo.

En el fondo todos son unos podemitas, aunque algunos más que otros.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.