Sobre la conciencia del legislador y el juez que lo liberó...

Teniendo yo algo más de 6 añitos; entre el 5 junio y el 10 de 1967, el pueblo de Israel no tuvo más remedio que enfrentarse, en tres frentes a los ejércitos de cuatro naciones: Egipto, Jordania, Siria y Líbano. El objetivo de estos buenos musulmanes hijos de Alá. -(MIENTRAS HAYA UN JUDIO VIVO NO HABRÁ PAZ EN LA TIERRA), arrojarlos nuevamente al mar, en ente caso al mediterráneo.

Una religión que nace en el siglo VII de la era cristiana, con un profeta que ya era un maltratador que a fecha de hoy lo trincaría la guardia civil al momento y que además se inspira en los cinco del Pentateuco.

Pero en tan solo seis días el glorioso y sufrido pueblo de Israel, fue capaz de darles una paliza, de la que a fecha de hoy aún se están rascando. Algo así como si se hubieran intoxicado con un buen morcón murciano.

Una guerra que transformó el marco geopolítico en todo Oriente Medio, y en el resto del mundo musulmán, que dejo bien jodido a todo el mundo árabe.

Con muy buen criterio, como sucede en todas las guerras habidas y por haber, Israel tomo bajo su control la península del Sinaí y la franja de gaza en Egipto, los altos del Golán a Siria, además de Jerusalén este y Cisjordania a Jordania. No veo a los estados federales mejicanos reclamando Tejas, Nuevo Méjico o California, pero todo se andará. Por si fuera poco, los valientes soldados israelíes, tenían amenazantes a los ejércitos árabes de Irak, Argelia, Sudan e incluso Kuwait, toda la nación árabe.

Pero les faltaron algo de huevos como dicen en mi pueblo. El ministro de defensa de Siria Hafez al Assad, padre del actual Bashar al Assad anunció su disposición a iniciar el conflicto "el ejército sirio con el dedo en el gatillo está unido, creo que ha llegado el momento de comenzar una BATALLA DE ANIQUILACION", afirmó el hijo de la gran ....

La guerra Santa es una guerra que se hace por motivos religiosos y les va a suponer una recompensa ESPIRITUAL, para quienes participan o mueren en ella. Incomprensible en pleno siglo XXI. El premio suele ser el paraíso y alguna que otra virgen, aunque estos han sido recompensados con una muerte por intoxicación de plomo, como diría la Fuente Estefanía Marcial. La yihad que traducido al castellano significa ESFUERZO, en este caso esfuerzo para vivir de la ayuda social en un país donde nos hemos dado una legislación y unos derechos, para todos aquellos que participamos de las obligaciones.

Leo un artículo en la Voz de Galicia, a entrevista efectuada a un ilustre paisano cartagenero, experto en terrorismo, de los que ahora abundan como las mosca en el rabo de las vacas en este caluroso mes de agosto gallego, D. Chema Gil Garre que dice ser codirector del Internacional Observatorio de Seguridad, bastante más guay escrito en la lengua de la Gran Bretaña, yo lo escribo en la lengua del Manco de Lepanto, mi lengua. A los que apuntalan como uno de los mejores expertos en terrorismo yihadista, de lo cual me hace sentir orgullo de mi paisano.

<> y además añade que tiene el corazón encogido porque le hubiera gustado equivocarse. El resto de la nación española bien nacida se encuentra igual que él, pero no me extraña nada que prácticamente este calvo. // hasta aquí, todo bien// pero ya cuando añade:

Una célula, bastante compleja y con doce miembros, me descontrola totalmente. Decirle desde aquí en mi opinión al experto que de célula un carajo, una panda de marroquíes radicalizados, incultos, analfabetos, vagos y maleantes, en la nómina de la socialdemocracia municipal. Pero no solo él, sino todos los que se dicen expertos en terrorismo, que están fantaseando y elevando a estos malhechores asesinos a la categoría de célula integrista.

No tienen infraestructuras ningunas, no tienen más apoyo que el de cuatro moros resabiaos, ni pisos francos donde ocultarse, ni apoyos para salida del lugar de los hechos, ni medios como armas portátiles, ni explosivos, ni tecnología de ningún tipo, ni la capacidad de comprar cuatro petardos de feria para elaborar una mecha y demos gracias a dios. Ni el apoyo en mi opinión de banda terrorista, como sucedió años atrás.

¡Además de ningún tipo de formación y han tenido que echar mano de los que todo el mundo sabe que es lo más fácil de captar y comerles la única neurona que tienen, los jóvenes, donde se mezcla la lealtad y el querer comportarse como un adulto, que encima si es verdad que es un menor, saben que, en este país, se iba a ir de rositas, por la castaña de ley del menor que legislaron, con trece asesinatos! qué bien muertos están ¡. Unos radicalizados que compran unos cuchillos en el chino y unas botellas de butano, menuda célula paisano.

Pero en un territorio, donde se siente protegidos, y con muy suculentas ayudas económicas de integración, como esta sinvergüenza de pelo cortado a lo Marcelino, que habla de terrorismo fascista, donde no dejan intervenir a las mejores fuerzas en lucha contraterrorista del MUNDO y se hacen cargo unos mozos de policía local, que deben estar muy bien formados, pero en lo único que superan a la guardia civil y a la policía nacional es en el pastón que cobran todos los meses, pues ya me dirán.

En un territorio gobernado por un alcalde pedáneo elevado a la presidencia de toda una comunidad autónoma y un ayuntamiento gobernado por una chiripitiflautica de profesión desconocida y de actividad la agitación social. Apaga y vámonos.

Pero es que continúo pasando hojas de la voz de Galicia y me encuentro dos páginas más adelante, la entrevista a un buen señor, llamado Ryritatari Bakry, dice ser presidente de la comisión Islámica del reino de España.

Este pedazo dice: El salacismo puede ser una DOCTRINA UN POCO RADICAL, pero no es lo mismo, que la radicalidad violenta y también condena totalmente los sucesos del jueves; el hijo de las cuatro letras (psvd) no dice asesinatos del terror islamista, DICE SUCESOS, lo pueden leer, antes de advertir que hay que cambiar el discurso, no se lo pierdan...también dice que trabaja por la integración de la comunidad musulmana, con ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Dice el gran señor <>pues explíqueselos usted a los familiares de los asesinados, a la madre del niño de tres añicos que en el SUCESO ha perdido la vida junto con los demás ASESINADOS.

El hijo de su gran madre musulmana dice, que en Cataluña `por ejemplo no hay ningún profesor de religión islámica en las escuelas, sé le debía caer la cara de vergüenza de hacer esas declaraciones en estos momentos de tanto dolor. En mi opinión si quieren profesores se los pagan ustedes con su dinerito en lugar de enviarlo para marruecos.

También dice a pregunta (nadie nos llamó a media tarde de hoy) lo que tenía usted que haber hecho era sacar al millón de marroquíes a la calle en señal de dolor. Que ya está bien señor presidente. Y tiene los cojones de decir que lo que reivindican son los derechos que recoge la legislación española. (viva el legislador, viva la socialdemocracia).

Dice que es hora de aplicarlos especialmente en la educación y en los servicios religiosos en los hospitales, (este tío es una jeta) y ¿tenemos que aguantar esto?, además de a los podemitas castellano manchegos, cuya principal preocupación es acabar con los curas en hospitales y colegios.

Añade que de esta forma se favorecería la integración en un 80% y se acabaría en gran parte con los problemas. Bueno pues todo esto lo publica este tío en la Voz de Galicia con los cadáveres aun calientes. Y no me es nada fácil escribir mi opinión con trece muertos encima de la mesa, por las manos de estos marroquíes, se lo pueden creer. Estos marroquíes tan amados por nuestros políticos y gobernantes, y que son tan buenos cooperantes, tan buenos que cuando tienen una revuelta, lo primero que hacen es reclamar Ceuta y Melilla.

¿Dónde están los de las concertinas?,¿Dónde están los de las devoluciones en caliente? ¿dónde están los que acusan a la guardia civil de tirar pelotazos a pobres e indefensos inmigrantes?,¿Dónde están los que permitieron la legalización con un billete del metro? ¿dónde está el de los tres mil euros?

¿Dónde el hijo de su gran madre que hace el llamamiento a la reconquista de lo que nunca llegaron a conquistar?,¿dónde están esos de SOS racismo que presuntamente justifican los empadronamientos, en una cochera, para que estos trinquen sin pisar el pueblo?.....

Pero para terminar de arreglar el día, me desayuno con el programa de 09:00 a 10:00 horas, del señor Herrera en cope, y resulta que el señor Encinas, contertulio y periodista de alto prestigio, larga muy modosito él, que está por definir el término NACIÓN.

Lo de modosito es porque en la tertulia de la trece es bastante más osado, y peleón, en mi opinión Sr. Encinas se ve que con el señor Herrera es diferente y tertulea en liga mayor.

NACIÓN. - nombre femenino.

1. Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos etc. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparte territorio.

(la nación española) (sinónimo pueblo)

2. Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades.

Sinónimo. (estado o país)

Y remato con la secta, que en la programación de la tarde solo tiene tiempo para programar el largado del aniversario del bombardeo de Guernica.

No le dio por poner que el 17 de agosto de 1480, cuando a un faltaban unos añitos para la creación del reino moro, ese dónde se fotografiaba ZP, se conquista el archipiélago de las islas canarias, por Pedro de Vera y mandato de la Reina Isabel de Castilla.

Descanse en paz.

Francisco Hernández.