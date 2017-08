En Venezuela mañana es una palabra incierta

Nada de lo que narremos nosotros los periodistas grafica plenamente el horror que se vive en un país devastado, saqueado y ensangrentado como es hoy Venezuela. Nada de lo que se ve en imágenes que han podido captarse burlando la censura de una narcotiranía brutal que saca descaradamente a medios periodísticos internacionales para impedir que se conozca la magnitud del desastre, realmente pueden mostrarlo. Nada es exagerado cuando hay que referir una tragedia humanitaria que ya existe, que es producto de un tiempo de desvalijamiento tenaz al que han sometido al país y que no se circunscribe a la época en la cual Nicolás Maduro ha estado en la presidencia, sino que viene de más atrás... Comenzó con Hugo Chávez entregando soberanía y recursos a los tiranos cubanos y después a rusos, chinos, bielorrusos e iraníes buscando con ello insertarse en un bloque de países enemigos de los Estados Unidos y de todas las democracias occidentales y crear en América Latina ese trasnochado sueño del sátrapa Fidel Castro de ver nuestro subcontinente bajo el sino maldito del comunismo.

Así Venezuela está acosada por esbirros que responden a intereses de quienes no piensan soltar este cuerno de la abundancia minera, en el cual junto al petróleo han conseguido minerales estratégicos para la carrera armamentista atómica y el coltán que es fundamental en la microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial. También oro, hierro, diamantes, cobre, plata, riqueza que se la adueñan dejando a toda una nación en la más terrible de las ruinas y con daños ecológicos severos, algunos irreversibles.

Población cuya gran mayoría muere de hambre, come en los basureros y perece por falta de medicamentos. Mucha gente que ante la imposibilidad de enfrentar y vencer a unos forajidos empoderados que persiguen y asesinan con absoluta impunidad optan por el destierro y numerosas son las veces que ese éxodo no les ha brindado mejoras y por el contrario hoy conocemos la malaventura de jóvenes (Hombres y mujeres) ejerciendo la prostitución en varios países de nuestra América y también en Europa, profesionales universitarios convertidos en mendigos, en vendedores ambulantes y lo más doloroso, estigmatizados y rechazados.

Venezuela sumida hoy en la más infame miseria que ocasiona que semanalmente estén muriendo por desnutrición decenas de niños y que es solo el comienzo del espanto que viviremos cuando el próximo año (2018) alcancemos niveles de inflación superiores al 2.500% como lo ha señalado ya el Fondo Monetario Internacional. Venezuela y sus ciudadanos además de condenados al hambre y la inanición, ahora convertidos en perseguidos de quienes no les ha importado asesinar a cientos de seres humanos ni encarcelar a otro tanto ni mucho menos desvalijar de sus recursos a un país que es hoy guarida de narcotraficantes y terroristas empoderados que además cuentan con la complicidad de algunos mal llamados líderes opositores que avalando con unas absurdas elecciones bajo la tutela de un fraudulento Consejo Nacional Electoral legitiman a los culpables de la más tétrica desventura que se haya visto en nuestra historia republicana. Mal llamado liderazgo opositor donde cuadran acuerdos los que hemos visto apuntalar diálogos que solo han servido para prolongar la tragedia; falsos opositores que se benefician de la corrupción que es impronta de este Narcoestado y que ya han sido señalados como lobistas para impedir la aplicación de medidas y sanciones internacionales que pudieran ayudar a salir de él. Lobistas que ya el año 2014 (8 de mayo) Roberta Jacobson, Subsecretaria de Estado para las Américas, los señaló como responsables de solicitar ante el gobierno norteamericano la no aplicación de sanciones contra la tiranía y se excusó por no nombrar individualmente a estos cooperantes y limitarse a englobarlos como miembros de la MUD. De eso hace más de 3 años, y la semana que termina el canciller chileno Heraldo Muñoz en una entrevista para el diario La Tercera, confirmó que la oposición venezolana solo busca volver a establecer el diálogo con el dictador Nicolás Maduro.

Por esto díganme si no tengo razón cuando señalo que en Venezuela mañana es una palabra incierta. Que no puede existir un mañana de libertad, dignidad y progreso para una nación en manos de una pandilla delincuente que posee bastantes cooperantes impidiendo las necesarias sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra ellos y a favor de una ciudadanía noble, corajuda pero que sola no puede liberarse.

