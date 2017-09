1. LA PESTE

Licenciados en Números no hay tantos;

En Leyes, que menos una ciencia exacta

Es cualquier cosa, sin que levante acta

Un Notario, los hay muchos más que cantos

En caminos de tierra, y más que espantos

Las reses por beber agua putrefacta;

Lo que ya resulta una ciencia abstracta

Es la Política, en la que unos cuantos,

Muchos cuantos y cuantas de medio pelo,

Chupan del odio y del rencor la pócima,

Pues tan solo les van cardos y abrojos;

Van a la entrepierna cual bestias en celo

Con los ataques de su peste bubónica,

Y me digo: ¡Santo Dios, cuántos Rojos!.



2. EL ABISMO

Sé bien el camino que he recorrido;

El que me queda por recorrer, lo ignoro;

Me bautizaron porque no fuera moro

Y un buen cristiano creo que he sido;

Como sus Diez Mandamientos he cumplido

Y desde niño he cantado en el coro

De la Iglesia, bien y no como un loro,

Problemas con Dios creo no haber tenido;

He sido un buen abogado, y en el foro

Me he dado a defender al oprimido

Por la justicia, con el mayor decoro;

Sé que en este camino no he subido

Muchas cuestas que el prójimo me ha tendido...

Lo siento: con ellos no todo ha sido oro:

Lo de que lo amarás como a ti mismo,

Incluso a los Rojos,... ¡me es un abismo!.



3. EL SANTO OFICIO

Tres cosas hay en la vida

Cuya existencia no entiendo,

Y pues que no son antojos,

Ni encontrando otra parida,

Desde siempre vienen siendo:

El mal, la muerte y... ¡los Rojos!;

Tres cosas que si a la inversa

Se las toma me es igual,

Pues son, a cual más perversa:

Los Rojos, la muerte y el mal.

Tiene el mal muy mala leche,

La muerte es tan cicatera

Que nadie evita su sima;

Y aunque al río se les eche,

A los Rojos no hay manera

De quitárnoslos de encima;

Tres cosas que son tres cruces

Y si acaso no lo son,

Ando yo pidiendo luces

Para entrar en razón.

Si con él solo hay estrés,

Hechos con ella unos cromos,

Y con ellos todo es roña,

Tres cosas, tres cruces, tres

Causas por las que no somos

Pues felices... ¡ni de coña!:

Sólo nos queda un resquicio

Y es abrir mucho los ojos

Y aprender bien este oficio:

¡Poner a caldo a los Rojos!.