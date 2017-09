David Gistau se cachondea de Sánchez y sus naciones: "No hay sueldo que justifique comprenderle"

David Gistau le mete un buen repaso este 6 de septiembre de 2017 en su tribuna de ABC al líder del PSOE, Pedro Sánchez, por sus ideas y reflexiones sobre España y sus naciones:

Mucho antes, Zapatero había comenzado a decir cosas un poco sioux como que la tierra no es de nadie, sino que pertenece al viento, lo cual me parece confuso en relación con la estabilidad jurídica de la propiedad privada. La frase de Sánchez puede por tanto ser una nadería relacionada con ese propósito de sexar naciones que el PSOE ha emprendido con cierta improvisación como en un gigantesco «casting» de pretenciosos históricos que excluye viejas coronas como las de León o Castilla por su resignación leal. Pero, aun así, me produce cierto agobio. Cuando Pedro Sánchez dice que todas las naciones son España, ¿se refiere a que son España, sin saberlo, todas las naciones del planeta, como en una versión aún más totalizadora del imperio en el que nunca se ponía el Sol? Esto acarrearía una refutación del viejo axioma de Cánovas según el cual español es quien no puede ser otra cosa. No habría huida. No quedaría más remedio que ser español, incluso los nacidos en los Alpes bávaros que bailan con el «lederhosen» puesto o los reductores de cabezas del Amazonas. Españoles todos.