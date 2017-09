El golpe cansino

Y entonces entró Tejero con otros sediciosos en el Parlamento catalán, disparó al orden del día y firmó el decreto de convocatoria. Primero Forcadell y luego Puigdemont.

En este viaje a ninguna parte los separatistas acaban de tomar el Parlamento y firmar este golpe cansino llevado a cabo desde hace tiempo por parte, no de Cataluña ni de los catalanes que están a lo suyo, vivir y ganarse la vida, sino de un totum revolutum de bandoleros políticos violando la Constitución, hastiando nuestros telediarios y perturbando nuestra siesta.



Para los separatistas el soberano ya no es el pueblo sino "la gente", esa indefinición política a la que acuden todos los golpistas mezclados los del 3% con la casta desvestida y disfrazada de antisistema, contrarios a la Constitución, a Occidente y a la Galaxia en su común huida hacia delante en la que, por no exigir la responsabilidad a los Pujol y a quienes han llevado a Cataluña a la quiebra, están llevando a cabo un ritual vudú con el Estado.

Huelga decir que si en el golpe de Tejero España no fue responsable en el de Mas y Puigdemont Cataluña tampoco. Y que igual que cuando entonces, basta ver a los protagonistas. Si estos fueran los padres de mi patria yo me preocuparía.

Por eso el separatismo catalán, en su desafío pueblerino y cansino, en su golpe de casino, en su afrenta permanente al pueblo soberano no repara en que el Estado es un instrumento que entraña esencialmente un componente de fuerza, el monopolio del uso de la fuerza sometido a la ley. Eso es en último termino el Estado de derecho.

Una vez más, es triste constatar que los separatistas, en su desobediencia, como niños malcriados, solo responden a la autoridad, y no se detienen hasta tropezar con la fuerza que alimenta su victimismo sentimental hasta tropezar con su oprobio, su ostracismo y, sobre todo, con su embargo.