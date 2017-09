Alfonso Ussía hace picadillo a la "albóngida burra" podemita que retiró una bandera española

Extrañaba que el siempre patriota de Alfonso Ussía no hiciera referencia a la mamarracha y facinerosa podemita de Ángels Martínez, esa diputada del Parlamento catalán que no tuvo mejor ocurrencia que quitar de la bancada constitucionalista una bandera española durante el pleno del 6 de septiembre de 2017.

Este 9 de septiembre de 2017, el columnista de La Razón sacude a base de bien a la avinagrada parlamentaria a la que tacha de "rencorosa, inculta, burra y albóndiga".

El texto de la contraportada arranca así:

En la apoteosis del caos que se había adueñado del gamberro Parlamento de Cataluña, los representantes del PP, PSC y Ciudadanos abandonaron el recinto. Los del PP desplegaron sobre sus escaños banderas de España y Señeras limpias, sin triángulos ni estrellas castristas. Entonces apareció la afanosa albóndiga. Ascendió con notorio esfuerzo por las escaleras y retiró de los escaños que no representan a su partido estalinista -Podemos-, las banderas de España. Se tomó muchas confianzas la presumible mujer. Hasta Pablo Iglesias, que ha reconocido su aversión y asco hacia la Bandera de todos, recomendó a la albóndiga de su partido que se disculpara por su acción. Pero ella rechazó la recomendación con una lección histórica: «He retirado las banderas de España porque fueron impuestas por las armas. Y he dejado las catalanas en su sitio». Es decir, que retiró la consecuencia y mantuvo el origen.

Añade que:

Le recuerda a esta "albóndiga" la historia de la enseña española:

Y comienza el festival de palos a la zote podemita:

La asnal grosería de la presumible mujer de Podemos se puede curar con una tarde dedicada a la lectura. Simultáneamente, la agresora de iglesias católicas Rita Maestre, la pija superpija del Ayuntamiento de Madrid, ha manifestado que la Jura de la Bandera equivale a retroceder la España rancia y retrógrada. Desear la muerte a los católicos como en 1936, es una muestra, al contrario, de modernismo y progresía.

La Jura de Bandera no es un acto simbólico, aunque el símbolo fundamental sea el protagonista. Se jura o se promete lealtad, fidelidad y pleno compromiso de defender la Bandera al precio de la misma muerte. Los hay que han jurado su lealtad a la Bandera como un mero trámite. Pero la mayoría de los que la hemos besado, en nuestro Servicio Militar o en los actos de Jura para civiles, lo hicimos a conciencia. No juramos lealtad al escudo, sino a la Bandera. No existe la Jura de Escudo. Y no toleramos que sea despreciada, vejada, humillada y pisoteada por nadie. Ni por un energúmeno, ni por una albóndiga inculta y reconcorosa.