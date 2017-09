¿Revolución en Hispania?

Hay que plantearse si la sociedad española ha entrado en una fase prerrevolucionaria, y que se están dando los pasos para que dicho proceso se complete.

Entendiendo por revolución, en un sentido amplio como diría Aristóteles, el cambio de orden constitucional, o, y el cambio de orden estructural del Estado, o una combinación de factores sociales, políticos, económicos, que producen cambios esenciales en la organización sociopolítica del territorio, de la sociedad, del Estado.

Derribar un orden es relativamente fácil, construir un nuevo orden es muy difícil, para destruir se pueden poner de acuerdo distintos elementos y grupos e ideologías e intereses-fines-metas, pero para construir, después cada grupo o ideología camina en una dirección diferente, con diferentes metas y horizontes e ideologías y agendas...

1. Todo este conjunto de áreas-esferas-grupos se están dando, además de otros, por los cuales, combinados, pueden producir-terminar en un cambio esencial de las estructuras sociopolíticas y territoriales del Estado, con consecuencias impredecibles:

- ¿La secesión que desde hace lustros están incentivando parte de las burguesías de algunos territorios, como se ha demostrado históricamente siempre, han sido defenestradas por "posiciones no moderadas sociopolíticas?

¿O dicho de otro modo, las burguesías que gestionaba la secesión del Estado en algún territorio, ya está siendo rebasada claramente, por posiciones sociopolíticas, no gestionadas por la burguesía, sino por ideologías no burguesas, por lo general no moderadas...?

¿Por lo cual, los cambios que preconizan, no solo es la secesión del Estado, que sería diríamos el primer paso, sino en pasos siguientes, una organización sociopolítica diferente, diríamos de corte no moderado en lo social, económico, etc.?

¿Es decir, las altas burguesías secesionistas han puesto en marcha un volcán que ya, que ya posiblemente no sean capaces de controlar o de gestionar o de encauzar o de enderezar...? ¿Con consecuencias impredecibles, para todo el territorio del Estado, para millones de personas...?

- ¿Existe una representación política, suficientemente amplia, diríamos de partidos no moderados de izquierdas, que pueden claramente defenestrar u ocupar el lugar de la segunda fuerza política nacional, defenestrando en gran medida a la izquierda moderada...?

¿Organizaciones sociopolíticas que claramente, han indicado, hasta el momento que quieren un cambio constitucional esencial, no moderado, no una evolución o progresión moderada, sino cambios de alto nivel en distintas instancias y realidades...?

¿Indicando claramente que el sistema constitucional de 1978, no les parece adecuado, que en el fondo nunca lo han aceptado, y que desde luego, se cambiará hacia otro?

¿Otro orden constitucional que plantea grandes dosis de preguntas, de incertidumbre, en un amplio horizonte de posibilidades...?

- ¿La organización política de la derecha, siguiendo la clasificación clásica o tradicional, de la derecha nacional, como una herramienta de praxis política, se le seguirá sacando, más casos de "corrupción"?

¿Por lo cual, se irá exponiendo en una situación "de debilidad cada vez mayor", con pocas posibilidades de alcanzar mayoría absoluta en un futuro próximo, además que ya existen dos fuerzas sociopolíticas, al menos teóricamente de derecha a nivel estatal...?

- ¿Cómo se ha demostrado ya fehacientemente, cuatro partidos políticos a nivel nacional, más varios a nivel regional, hace muy difícil la gestión sociopolítica de la sociedad-país-Estado, como es obvio ya se ha demostrado, y cada vez, será más claro y evidente?

¿Hasta la saciedad se ha indicado durante décadas, que una de las razones del fracaso de la República última, fue la enorme cantidad de partidos en el Parlamento...?

¿Cómo ha indicado el señor Guerra varias veces, gestionar o gobernar un país como Celtiberia, con tantos partidos va a ser muy difícil, y ya de hecho lo es...?

- ¿Pocos se plantean los errores, graves y leves, superficiales y esenciales, existenciales y estructurales que se han cometido, tanto de gobierno y de Estado en estas últimas décadas...?

¿Durante años y lustros se han ido cometiendo enormes errores, que nadie ha querido ver, porque todo eran bonanzas, se ha dejado a muchas personas con capacidad y valía en las cunetas de la historia, en las cunetas de sus carreras profesionales...?

¿Por lo cual, se ha creado, ha sido un factor esencial, para que la sociedad no sea lo suficiente competitiva, no sea suficientemente eficiente, y ha dejado muchas personas, en una enorme insatisfacción personal y en un fracaso personal profesional grave? ¿Hechos y factores que después ha tenido y seguirá teniendo consecuencias sociopolíticas electorales, porque al final cada uno, habla lo que quiere, pero vota también lo que quiere...?

¿O dicho de otra manera, se puede conseguir que las personas no hablen, no puedan hacerlo, que tengan que sufrir durante su vida, injusticias profesionales y laborales, pero después, cada persona con su voto secreto hace lo que quiere, vota a quien quiere, aunque se vea obligado a hablar en público como otros desean..., acaso no se ha visto esto en elecciones de primarias, en elecciones regionales y nacionales...?

- ¿La enorme crisis económica que se ha sufrido o se está soportando, que dura ya bastantes años, aunque esté emergiendo-superando-sobreviviendo...?

¿Las consecuencias han sido muy graves, en muchos terrenos, muchos cientos de miles de personas han emigrado fuera del país, fuera de sus regiones dentro de la Península, muchas personas todavía con trabajos a medias, sea de tiempo, muchas personas trabajando, se dice que nueve millones por debajo de su cualificación profesional, etc.?

¿Lo que ha llevado y seguirá siendo un motor de enorme insatisfacción, con consecuencias electorales impredecibles, porque deja a muchas personas en un estado de enorme insatisfacción, angustia, vulnerabilidad...?

- ¿No se pueden negar las presiones externas, sean globales a nivel económico, un nuevo panorama mundial económico que está emergiendo, sean a nivel demográfico, social, ideológico, religioso, cultural, etc.?

¿Qué están presionando de múltiples formas y maneras, y que continuarán haciéndolo, en ese triple ariete: económico, demográfico, cultural-ideológico-religioso...?

- Por otro lado, con todos los respetos indicados, el pueblo, y yo soy pueblo parece, que las mayorías no son conscientes de verdad-realismo-prudencia, a los problemas que nos enfrentamos, no solo los que tenemos, sino los que podremos tener. No somos conscientes que un enfermo grave, puede aún enfermar más, que un enfermo grave puede cronificarse aún más.

Aunque nadie se atreve a criticar al pueblo, y repito yo soy parte del pueblo, nadie le dice al pueblo que puede acertar en muchas cosas, pero que puede que se esté equivocando en muchas soluciones, tanto ideológicas, morales, personales, sociopolíticas, vivenciales, existenciales, etc. Y todas ellas tienen consecuencias para ellos, pero también para los demás, para el conjunto de la sociedad y del Estado, para nuestra generación y para las futuras.

A veces da la sensación, que la sociedad hispánica, sálvese quien se salve, ha entrado en un proceso-bucle de locura o semilocura colectiva. Pido perdón por quién se pueda ofender, pero esa es la sensación, y eso se materializa en todos los ámbitos, en ámbitos personales, familiares, sociales, laborales, etc.

- ¿Si alguien de Toledo no puede vivir bajo un mismo techo o Estado con alguien de Gerona, pregunto seria y profundamente por qué alguien de una ideología-religión-lengua X va a querer vivir-existir con alguien de otra ideología-religión-lengua-sistema jurídico Z? ¿Y esto que ahora parece lejano, puede suceder dentro de dos o tres generaciones...? ¡¿Piénsenlo, porque las diferencias entre uno de Cáceres y otro del Ferrol y otro de Alicante y otro de Reus es apenas nada, es decir, nada es nada o apenas unos pequeños hilos...?

2. ¿La gran pregunta es que si se unen-combinan-relacionan, como lo están haciendo todas estas áreas-esferas-conjuntos de realidades, formadas y conformadas por docenas de factores-variables, si se dirigen hacia cambios no moderados, no pactados, no consensuados, sino cambios radicales, entonces, tenemos, no solo ya una "revolución en la Península Ibérica ya en sus primeras fases", sino que tenemos una revolución ya en marcha, ya a punto de estallar, con consecuencias impredecibles, a y en muchos sentidos...?

¿Incluso actuando todo el mundo, personas, colectivos, grupos, ideologías, líderes, todos con buena voluntad, que me temo que no es así, ya es difícil la situación, pero si existen colectivos-grupos-ideologías-líderes, que quieren el cambio constitucional, no moderado, sino radical, sea en unas posiciones o sea en otras, entonces nos podríamos encontrar con un panorama de una enorme incertidumbre-cambio, en un horizonte completamente diferente cualquier mañana de cualquier mes...?

Indicar que la paz sociopolítica es el único instrumento de progreso, de riqueza en todos los sentidos. Indicarlo una vez más, como llevo ya meses haciéndolo, es tener la sensación que uno habla para las piedras de debajo del mar. Porque no hay semana, que no exista un nuevo acontecimiento, que nos entristezca aún más y haga temblar nuestro corazón.

Ojala me equivoque, pero no hay semana, que no se ponga un dato-hecho-acontecimiento-norma-idea-concepto-intención que nos acerca más al abismo, y que por él y en él nos caigamos todos. Ciertamente unos más que otros, tanto individuos como territorios o colectivos o grupos. Paz y bien a todos y a todas.

