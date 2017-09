¿Diada o Liada?

Hoy, 11 de septiembre es el Día de Cataluña. Espero que los sensatos y honestos catalanes, la mayoría, disfruten de su fiesta, aunque tengo el temor de que los autodenominados "auténticos patriotas catalanes" transformen la Diada en una Liada.

A una de las personas que, si fuese posible, más le dolería que eso ocurriese sería al propio Rafael Casanova. No olvidemos que defendió Barcelona al grito de ¡Viva España! (no Visca Catalunya), en contra del pretendiente Borbón, no en contra de España. Esa es la realidad histórica, guste o no, avalada por la documentación existente y por las declaraciones de sus descendentes actuales. Cierto que de momento le embargaron sus bienes y hasta 1719 vivió con su hijo en San Baudillo de Llobregat, pero ese año lo amnistiaron, volvió a Barcelona, ejerció libremente su profesión de abogado, se retiró en 1737 y murió tranquilamente seis años después.

Dilema, o el malvado Borbón no fue tan malo, o Casanova fue un traidor que acabó vendiéndose al enemigo.

Incongruencia. ¿Por qué conservan a los Mossos d'Esquadra? Fueron creados por el Borbón que les quitó sus libertades e instituciones, pero bien que les gusta a los gerifaltes secesionistas que se cuadren cuando ellos pasan.

Los independentistas, en un alarde de democracia, han impuesto la aprobación la ley del Referéndum y la de Transitoriedad. Ellos, que tienen mayoría de escaños pero no de votos, se han saltado descarada y conscientemente no solo la legislación española (que les obliga), sino también la catalana aprobada por ellos mismos. En una actitud totalmente leninista y hitleriana (menuda mezcla), han impuesto por la fuerza su voluntad a todos los catalanes. ¿Será para hacerles un favor?

Ahora tienen un problema, que es buscar una salida. Se han encontrado con que incluso en el propio Parlament, alguna fuerza política que no esperaban les ha plantado cara. El rechazo y acusación del brutal ejercicio dictatorial ha sido total, entre gran parte de los catalanes, en España y en el mundo. Demostraron que quieren convertir a Cataluña en una Venezuela bis. ¿Cómo salvar la situación y ser unos pobres mártires incomprendidos?

Supongamos que hoy, en la manifestación de la Diada hay altercados, violencia, heridos, incluso uno o más muertos Si esto ocurre, y por doloroso que parezca es una posibilidad real a contemplar, que bien les vendrá a algunos. Las victimas se conocerán, pero los inductores de la violencia, como frecuentemente ocurre en estos casos, serán bastante difíciles de identificar. Lo que sí es indudable es que los responsables (cobardemente camuflados), proclamarán la barbarie de los reaccionarios y opresores fascistas españoles, que han querido ahogar, sin ni siquiera importarles la sangre, las legítimas ansias de libertad del oprimido pueblo catalán.

Esta es la razón del título de estas reflexiones, ¿hoy va a ser una Diada o una Liada? A la noche lo sabremos.

Lo indudable es que hay que modificar el Código Penal, para que esas "democráticas" actuaciones dictatoriales e ilegales se castiguen con cárcel, sin tener que esperar a que los responsables actúen pistola en mano.