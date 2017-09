Aflicción de la patria española

"Oigo, Patria, tu aflicción

y escucho el triste concierto"

que forman con desacierto

Forcadell y Puigdemont

en la más alta traición

del catalán Parlamento

con la estelada en el viento.

Señor, que las fechorías

de estas hueras señorías

no se impongan ni un momento.

Su palabra es sonrojante,

su sonrisa, mentirosa;

su ademán, cual gaseosa,

y, frente al pueblo, humillante.

Veremos, Rajoy mediante,

que la sensatez domine,

el país no contamine

de incivil desobediencia...

y cumplan la penitencia

que Justicia dictamine.

Pujan por e 1-O,

referéndum ilegal,

y dicen que les da igual

que se vote el sí o el no

con boca de Pocoyo.

Tanta habilidad no debe

confundir a nadie el día

que la estulta progresía

a llenar las urnas lleve.

Ellos "no tinen raó,

ellos no tienen razón,

pues les dicta el corazón

lo que no razona, no.

¿Acaso la tengo yo

o vosotros, los que afuera

queréis que España siguiera

como hasta hoy, compañeros?

Digamos sí los primeros

porque España es la primera.

¡Oh Patria, la malhadada

por los corruptos y tunos,

por los indepe importunos,

por los hijos de la Diada

y los que no cuentan nada!

¿hasta cuándo habrás de ser

la madre del gran poder

que supone estar unidos?

Tennos por bien sometidos,

que te queremos querer.

Y la CUP y sus secuaces,

como ERC y el PDECAT...

que se mantengan en paz

por lo que por ellos haces

en estos días agraces

de inconsolable orfandad.

Sin Cataluña, tu faz

no reluce entera, España.

Tenla sujeta en tu entraña,

tennos en un solo haz.