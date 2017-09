El 'zasca' de Alfonso Ussía al 'tonto de la impresora': "Tardá pasó más vergüenza que una novicia en el ginecólogo"

Alfonso Ussía, al que no se le escapa una, le dedica este 15 de septiembre de 2017 una tribuna íntegra en La Razón donde define como el 'tonto de la impresora' al sinpar y peculiar Gabriel Rufián, un político que en los últimos tiempos cuece en todas las salsas y no precisamente para bien.

Arranca así el escritor del diario de Planeta:

Nueva especie de tonto. Su denominación latina, ‘Stultus Impresori'. Se trata de un tonto nuevo con derecho a decidir exceptuando el derecho a decidir si es tonto o no lo es, porque no hay tu tía. Se caracteriza por ser un tonto de lontananza. Hay tontos de cercanía y tontos de lontananza. El de cercanía precisa la distancia corta para determinar el nivel de su majadería, en tanto que el de lontananza es tonto diáfano que se ve de lejos. El Tonto de la Impresora disfruta trasladando objetos pesados.

Le dice a Rufián con mucho cachondeo que:

Aunque no está registrado oficialmente, por no existir en Dinamarca un Archivo de Tontos, se recuerda por aquellos pagos a Jeremias Povlensen, que acudía a su trabajo con bicicleta. Pero no pedaleando, sino con la bicicleta al hombro. Es posible que el Tonto de la Impresora sea una subespecie del Tonto con la Bicicleta al Hombro. En Toronto, Canadá, en el Registro de Canadienses No Recomendables, hay una ficha que resume la vida, corta por cierto, de Julius Grabinet, procedente del Quebec. Era leñador y podaba las ramas de las coníferas sentado sobre ellas y amputándolas por el sitio equivocado, de tal modo, que por rama que cortaba se precipitaba contra el suelo y compartía el morrón con la quilma cercenada. Murió a temprana edad aplastado por el abeto que cortó para ofrecérselo a sus padres en los días previos a la Navidad de 2007. Y en la península de Kamchatka, en la Siberia rusa, se recuerda con tristeza a Igor Wladimirovich Gorkan, hermano de la notable tenista Irina Wladimirova Gorkana. Igor trabajaba de guarda forestal y hacía censos de osos. Un día descubrió desde su torreta a dos osos jugueteando. De improviso apareció el tercero. Eran oseznos, y nuestro Igor amaba intensamente a las traviesas crías de osos. Y bajó de la torreta para compartir juegos con los oseznos. Pero ahí cerca se hallaba la madre, y de un zarpazo terminó con la vida de Igor, ejemplar en su aspecto familiar, por otra parte. En Kamchatka se le recuerda como el 'Tonto que Jugaba con Oseznos sin reparar en la Osa'.