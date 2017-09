Los nano; no sirven para 'na' y no saben qué hacer con ellos.

Más de 25.000 "Ninis" murcianos podrán percibir la ayuda mensual de 430 euracos publica el sábado 17/06/17 en La verdad de Murcia. Es una subvención anunciada a nivel nacional por la ministra de empleo, este gobierno esta tan a la izquierda ya, que el perico bello, se queda sin espacio.

Además de no querer estudiar, y mucho menos trabajar, además 430 euracos (del déficit). Estos peperos progres, deben de querer ser más progres que los progres. Para colmo, acaba de salir a la luz el informe de CARITAS, en mi opinión el director de caritas debía de ser algo más comedido, jamás habría pensado que los podemitas, agnósticos, ateos, aconfesionales sin confesión, se les verían tan felices con dicho informe. Un informe hecho a su medida y un informe que entre las muchas verdades que dice, esconde entre líneas la realidad nacional.

España es el país más solidario del mundo, véase cuando se hace un llamamiento lo que en Estados Unidos sería impensable, en España se consigue en 30 días. España está entre las 12 economías más fuertes del planeta. Decirle a este señor, que no se, si sabe que el Estado español, es decir el pueblo español otorga todos los meses, además de una educación y asistencia sanitaria, totalmente gratuita, 14.500.000 de prestaciones.

Después de echar un vistazo por los informes anuales de hospitalizaciones, no logro encontrar los millones de niños ingresados por desnutrición y falta de alimentos. Vivo en una aldea de pescadores de 1500 habitantes y conozco a todo el mundo y conozco a gente con necesidades, pero no conozco a nadie que esté pasando esa hambre que dice susodicho informe.

Al leerlo en parte siento como si esto fuera Eritrea o Etiopia, o sin ir más lejos el mismo Marruecos. Espero y deseo que el señor director general de caritas, o quien sea, no sea como el director de Intermon Oxfam que trinca alrededor de 140.000 euracos y lo que trincan sus acólitos, siendo los azotadores y castigadores de la lucha contra el hambre y por el mantenimiento de un puesto de trabajo digno agitando la bandera de la lucha contra la desigualdad. Sé que caritas es la mayor y mejor organización de la lucha contra la desigualdad, y que es infinito el bien que hace.

Y además recomiendo si se da algo que se dé a caritas. Pero el señor director debía de darse cuenta de las consecuencias no deseadas de un apto de buena fe.

Antes de largar el informe, debía de hacer una descripción real de lo que es, estar por debajo del umbral de la pobreza. Porque me parece de cachondeo, cuando mi propio padre no fue de vacaciones en su vida, decir que se es pobre porque solo se puede salir una semana de vacaciones. ¿Es pobre el que no puede pagar los 65E de Internet? ¿Es pobre el que gana menos del 1000e, como todos los funcionarios de nivel c y d?

¿Es pobre el que se tiene que quedar en casa viendo televisión y no puede salir a tomar un pollo frito con patacas? ¿Es pobre el que tiene un coche con 20 años? ¿Es pobre el que cobra la ayuda familiar y se fuma todos los días 6 euros de tabaco? (dice el buen señor que lo peor es, que nos estamos acostumbrando a vivir con la pobreza), al parecer solo hay pobres en este país.

También es significativo que diga que de cada 10 familias 7 no notan mejoría, Dios bendito déjame como estoy, y dame muchos años para seguir viviendo en este país de pobres. Un país donde se prefiere ser pobre a coger lechugas durante 10 horas diarias, miles de marroquíes e hispanoamericanos lo hacen a diario y no veo a ningún nini cogiendo lechugas, los veo con el ifone ese guaseando.

Así que a ver si de una vez por todas se racionalizan las ayudas y se les dan realmente a quien las necesite. Con seis euros de una cajetilla de tabaco, se pueden comprar 3 barras de pan, un Kg. de arroz, 2 litros de leche, y un pollo de tres euros. Pero es mejor seguir chateando y fumando y que la luz me la pague el ayuntamiento.

Decía el otro día un buen señor que su hija no hacia fotocopias por 750e al mes, es verdad que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y me da que lo mejor no es lo que estamos haciendo.

Hay que ser solidarios y ayudar a quien lo necesita, pero no por real decreto, el otro día sin ir más lejos leía que en la gran Bretaña hay un problema gravísimo, donde se encuentran que tiene familias que en tercera generación están sin dar palo al agua y llevan viviendo de la acción social. En los Estados Unidos sin educación gratuita y sin sanidad gratuita la tasa de paro es ZERO.

No sé si guardara relación causa efecto, lo uno con lo otro, lo único que sé es que no podemos repartir el esfuerzo de todos para todos con estos criterios que se está haciendo. Porque todos hablamos de derechos, pero de obligaciones y deberes no decimos nada.

Francisco Hernández.