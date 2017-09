Caras, trasero y la sin hueso

I

Digo: en mi ya larga vida he cometido

Errores y he dicho sandeces a mansalva;

Me pueden de todo acusar, menos de ser un malva,

Y aunque parezca mentira, estoy arrepentido;

Sigo: no lo parece, pues no tiene sentido

Que diga que la Robles la testa tiene calva

De ideas, cuando ni san Pedro Sánchez la salva,

-Si se la ve y acaso se le presta oído,-

De sus tres caras, que mueve a placer: la respuesta,

Jurídica ayer, hoy política, y más ambigua

Aún mañana, que ha dado a entender

A la pregunta del Pp: ¡toda una gesta

Del Sí y del No y del no se sabe!... Uno se santigua,

Y acabo: si algo claro está es que... ¡no es de ver!.

II

Lo que faltaba: que la Montero,

La Forcadell y la vieja Carmena,

La Anna Gabriel y una larga cadena

De alumnas, con nota media un cero

En Política, le pongan su pero

Cada cual al Constitucional... Pena

Que éste no las meta en la trena,

Si a la sin hueso dan paso ligero;

En cuanto tienen pantalla o antena,

De la inopia se les hincha la vena

Y se convierten en el coladero

De la incultura y en el reguero

De la estupidez... Su última cena,

Pues el 1-0...¡se les va a ver el trasero!.

III

¿Sabe usted leer, señora Montero?:

¡Qué sí!,...Pues si es verdad y no miente,

Aunque se muerda la lengua con un diente,

Léase despacio el artículo primero

De la Constitución y a paso ligero

También el segundo,... y si es evidente

Que los entiende, por favor se me siente

Y deje de cantar el Porompompero;

Le daré de nota un sobresaliente

Si abandona ese tono rastrero

Y habla como normalmente la gente,

Sin arranques... Me quitaré el sombrero

Y me alegraré, siéndole sincero,

Si de callarse le da... ¡un repente!.