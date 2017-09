¿Cómo se tomará el poder político para dar un golpe de timón?

Ronroneos de filosofía política futura según Juan de Portoplano.

Es imposible ser profeta, porque la realidad está llena de cientos de variables, de cientos de personas-personalidades que influyen de multitud de modos y maneras... pero hasta ahora pensaba, primero, que si se imponían cuatro partidos a nivel nacional, era muy difícil la gobernación de la sociedad-Estado, cosa que está ocurriendo. Cosa que ocurrió en la República.

En segundo lugar, que el señor Sánchez iba a ganar las primarias.

Tercero ahora me debato en el dilema siguiente, si debo exponer, cómo se puede alcanzar el poder máximo o una de las maneras.

Hipótesis posible: la izquierda moderada, aproximadamente dentro de un año o año y medio alcanza el poder máximo.

En cuarto lugar, cómo va a tomar el poder la izquierda no moderada, aproximadamente, dentro de cinco años...

Esto evidentemente es política ficción, pero los dos primeros puntos se ha acertado, por lo cual, quizás la política ficción no sea tanta, si algunos de las ideologías, también la utilizan, subiéndose a nuevas concepciones de la política y de los medios de comunicación, y sobretodo, calentándose en el motor del desempleo-desesperación-angustia-sufrimiento social, que ya la población, parte de ella está soportando desde hace algunos años. Si además la cuestión de la secesión se complica-complejifica.

Cosa que hay que decir, que no es solo culpa-responsabilidad de las elites políticas y económicas, sino de todos, pero eso no se dice.

1. El de Portoplano, aquel día, no emergió de su cueva-guarida-hogar hasta el anochecer, porque las brumas-aire-nubes-tormentas de calor se habían adueñado de la comarca, era casi imposible caminar bajo los fotones nacidos del sol. Se sentó en una de sus terrazas degustó un granizado de limón mezclado con horchata y empezó a meditar-pensar-razonar, cómo podría intentar entender-comprender mejor lo real, de dentro y de fuera.

- Quién entendió la imprenta hizo la revolución, Lutero, quién entienda hoy las redes sociales, hará la revolución del momento, después, décadas-siglos después se analizará los resultados.

- ¿El pueblo y las elites que hablan en nombre del pueblo pero que van en contra de las elites tradicionales, ha alcanzado el poder a través de las redes sociales-informática-telemática, y de momento, se pasarán unos lustros y unas décadas hasta que las elites tradicionales, elites de todos los colores, no podrán controlar ese poder, como hasta ahora han venido organizando-gestionando el resto?

- ¿Con la información y documentación, es decir, con los papeles, se podrán reducir a la nada, carreras políticas o sociales o culturales o religiosas o ideológicas, cuándo algunos quieran emplear ese poder de ese modo...?

- ¡Por ejemplo, por muchos papeles que se quemaron y desaparecieron en el tema de la solución final o shoah, siempre quedaron documentos, por ejemplo, los movimientos de los trenes, cargas y trayectos, para demostrar, lo que no se quería mostrar-demostrar?

- ¿Si un colectivo ideológico, quiere tomar el poder, y utilizar la información y la documentación de la información, y la corrupción puede o podría ser imparable, porque siempre existirán papeles, sombras de papeles, y siempre habrá algo o algunas cosas que no se han hecho correctamente, y después se harán públicos con medios masivos tradicionales y no tradicionales...?

- ¿Dónde y cuánto tenía usted y su familia, hace treinta o cuarenta años, cuánto tiene usted ahora y su familia, y qué puestos ha ocupado...? ¿Con eso se cerrarán muchas bocas, y muchos tendrán que callar y silenciarse, y ante el temor, surgirá una nueva clase o elite, igual que en la guerra entre Isabel la Católica y su prima, al final, surgió de los vencedores una nueva nobleza, según dicen los historiadores...?

- ¿Se mezclarán y combinarán big data, dirigidos a determinadas personas o colectivos, se combinarán datos y se analizarán y se obtendrán conclusiones, debido a que todo deja sombras, cuántas personas tenían determinado carnet, que se obtendrá esa información a través de varios medios, y si esas personas después, teniendo en cuenta sus estudios ocuparon mejores o peores puestos que otros, con más o similares estudios, pero sin ese determinada afiliación...? ¿Se estudiarán por entidades y se analizarán por administraciones y lugares, localidades y comarcas y provincias...? ¿Y se verán por estudios estadísticos por probabilidades que conclusiones se obtienen, y se demostrará lo que ya el pueblo sabe o conoce, aunque no sea capaz de demostrarlo masivamente...?

- ¿Cuándo, dicen que al general alemán más prestigioso del momento, antes y en la segunda guerra mundial, que bajo ningún pretexto quería abrir dos frentes en la nueva guerra, le enseñaron un dossier sobre un familiar, un tema relativamente inocente, pero escabroso para su época, tuvo que callarse, y por tanto, no hubo, dicen ya oposición del Ejército a que el Gobernante del Momento alemán empezase los dos frentes...? ¿La misma técnica y táctica utilizada hoy, con distintas materialidades, se podrá reconducir muchas opiniones y muchos colectivos y muchas bocas y muchas adhesiones...?

¿Cuándo se den prebendas especiales a las elites gobernantes de poder intermedio, entonces, se callarán muchas voces, a y en muchos sentidos, por ejemplo dirigidos a las pensiones futuras, etc., y los que se han estado negando, hasta ahora, quizás se callen?

- ¿Cuándo se diga al pueblo lo que quiera oír, entonces, el pueblo, votará o seleccionará a los candidatos que le interesen para poder vivir y sobrevivir...? ¿Para cambiar la Constitución y el Estado y el orden establecido, no hay que ganar por mayoría absoluta, con un treinta por ciento es suficiente, después se producen apalancamientos, como en la bolsa, juegos a la baja y al alza, silencios o votos en blanco de grupos o de partidos, y es suficiente para obtener el poder...?

¿Cuándo se tome el aparato del Estado o el aparato del poder, se toman casi todos los poderes fácticos e institucionales, y el resto de poderes fácticos de la sociedad y del Estado, se pueden controlar, más fácilmente de lo que creemos, en menos de tres o cuatro semestres, esto ha sucedido en estos dos últimos siglos, muchas veces, por partes de unas ideologías o de otras...? ¿Se rescinden y limitan derechos o se aumentan otros, en nombre de tal o cual causa, según convenga...?

- ¿Esa vez se juegan las cartas de otro modo, se deja a la ideología de la izquierda moderada, que tome el poder, y todas las carteras, y la izquierda no moderada, toma o tomará todas o casi todas las secretarias y direcciones generales de todos o casi todos los ministerios nacionales, consejerías regionales...? ¿El pueblo y sus votantes, no podrían entender, que ante esa oferta, no se hiciesen pactos, mientras tanto, se asciende al poder en esa combinación...? ¿Cómo no hay casi nada que repartir, y ante el temor, de nuevos impuestos, la derecha económica restringe su actividad, y por consecuencia, se produce más desempleo, y más sufrimiento, y por consecuencia, al cabo de varios años, se da un golpe de timón...?

¿La izquierda no moderada, rompe el gobierno, la mala fama se la ha llevado la izquierda moderada, pero mientras tanto, han adquirido suficiente experiencia del poder y de la toma del poder, y sobretodo han tomado y recogido docenas de miles de documentos, para callar voces, y para utilizar cuándo convengan...? ¿Y al momento siguiente, nuevas elecciones, y el liderazgo de la izquierda no moderada ha tomado el país, el poder del Estado, y en parte de la sociedad, basándose o subiéndose en el caballo de la real-supuesta corrupción, de los papeles, de los acuerdos con ideologías separatistas, o no...?

- ¿La cuestión de la secesión, será otro conjuntos de elementos, que harán que se produzca el golpe de timón? ¿Porque será junto con el resto del conjunto de factores-variables, el elemento esencial para una "situación prerrevolucionaria", o revolucionaría en cuanto desea cambiar el orden constitucional? ¿Lo cual llevará a multitud de consecuencias, ahora impredecibles, otras predecibles, pero de enorme vulnerabilidad para la población, a corto y medio plazo de tiempo...? ¿Porque no olvidemos que la riqueza y la economía se basan hoy más que nunca en la templanza de la sociedad y de la política, "el dinero huye de la incertidumbre"...?

- ¿Hay líderes políticos, que evidentemente están mucho más formados que otros, líderes que pueden pensar, quieren crear situaciones diferentes, que les lleven, a nuevas metas, que no temen utilizar los medios necesarios, e incluso igual que hay familias de banqueros, de tres o cuatro generaciones, pueden existir familias de políticos, de dos o tres o cuatro generaciones... Que saben y que quieren tomar el poder y cambiar la sociedad, y creo que como lo saben como hay que hacerlo, y quieren hacerlo, lo harán, y cambiarán la sociedad...? ¿Ciertamente, después será otra cuestión, es si la sociedad irá hacia mejor o irá hacia peor...?

2. Principios y consecuencia a corto y medio plazo de tiempo.

a) Si se cambia el orden constitucional de forma no consensuada y en paz, y una región del Estado se secesiona o independiza en mayor o menor grado, de facto.

b) Quién va a impedir que no se secesiones el Estado, a corto y medio plazo de tiempo, en tres o cuatro Estados.

Por consecuencia la Península Ibérica, se convierta a medio plazo de tiempo, en cuatro o cinco Estados.

c) Si se secesiona el Estado de forma anticonstitucional, o se presiona tanto para llegar a una situación límite, "qué argumentos se va a utilizar si dentro de equis tiempo, corto o medio plazo, parte del proletario, quiera cambiar el sistema sociopolítico y económico, por otro". O dicho de otro modo, un sistema actual liberal o sistema de libre mercado, por otro de "semilibre de mercado". El que tenga oídos que oiga.

d) Qué argumentos dirán o utilizarán las elites y las constituciones hipotéticas de esos tres o cuatro o cinco Estados que forman o conforman la Península Ibérica, nueva edad media, a la población-sociedad-cultura-ideología, que tengan otra concepción, y que quieran imponer o vivir bajo sus "normas y mandatos". Si ellos diez o veinte o cincuenta años ya lo hicieron.

e) Sin contar todos los factores, véase el problema del Mediterráneo, en distintas ópticas, por ejemplo, la demografía-economía-cultura-ideologías, etc. Véase la situación del sur de Italia y sus poderes fácticos.

f) La situación mundial tan compleja, a y en todos los niveles, económicos, políticos, militares...

g) Los imponderables de la naturaleza, que no tiene reglar o no las conocemos, que pueden causar enormes catástrofes. O acaso es que estamos ciegos y sordos

h) Europa, está haciéndose, y está por ver, que sea capaz de terminar el proceso. A más Estados para conformar Europa más difícil la vertebración, y por tanto que Europa sea una realidad eficiente y real...

3. ¿Para no cansar más, creo que hacer de profeta es equivocarse, pero creo que con los datos limitados que dispongo, esto es lo que va a suceder, dentro de año y medio, la izquierda moderada tomará el poder del Gobierno y del Estado con ayuda de multitud de fuerzas, sean en elecciones o en mociones de censura, y se puede hacer de distinto modo, y dentro de cinco años aproximadamente, tomará el poder del Gobierno y Estado, la izquierda no moderada...

- ¿Qué podría y debería hacer en esta situación el resto de contendientes? ¡Pues no lo sé...! ¿Quizás que a nivel nacional no existan dos partidos de derecha, sino solo uno? ¿Y así de ese modo, parte de los electores se decantarían hacia la única derecha que quedase, y parte hacia la izquierda moderada...? ¿Y así de ese modo, en temas esenciales y estratégicos, la izquierda y derecha moderada, se pusiesen de acuerdo, de una manera o de otra...?

¿Qué los secesionistas moderados, si es que son capaces y pueden, sean capaces de entender, que aunque frenen a última hora el tren, cosa que parece difícil, pero podría ser, que ese fuese su fin, ya el mal producido sería enorme, para la funcionalidad del Estado, para la defensa de la sociedad y del Estado, y especialmente de todas las presiones que entonces emergerán claramente, tanto internas, como externas, cuándo seamos más débiles como totalidad...? ¿Y ayude al anterior esquema...?

¿Qué las elites culturales y universitarias, explicasen al pueblo, de verdad, la realidad, lo que ha sucedido en estos cien años, y de verdad, qué regiones han ganado la partida, por ejemplo, en población, riqueza, etc., y por otro lado, la clase intelectual, tenga el sentido común, de decir, lo más cercano a la realidad y verdad, y que la clase religiosa, no calle tanto y exprese algo, que saben, que esto puede terminar con millones de seres humanos en el hambre, si no en situaciones peores, más millones que ahora...?

¿Pero cómo todo estas rectificaciones y otras, no van a suceder, ahora mismo, a día de hoy, posiblemente equivocándome, pero lo que percibo, es que dentro de dos años, aproximadamente, sucederá el gobierno como titular la izquierda moderada, y dentro de cinco aproximadamente, el gobierno titular la izquierda no moderada...?

¡Solo escribo lo que percibo, lo que observo, lo que pienso, lo que los datos me indican, ni estoy en contra de unos, ni en contra de otros, ni a favor de unos, ni a favor de otros, esta es la realidad, y qué puedo hacer ante un seísmo-tormenta-volcán, solo ver lo que está ocurriendo, porque durante lustros y décadas, se han hecho muchas cosas no demasiado bien, y la corrupción, sea real o menos real, se está utilizando, como el ariete para destruir el sistema sociopolítico actual, constitucional, ahora si puedo decir, no he tenido parte, en esa destrucción, es más, desde hace lustros, lo decía en privado, que esto no iba bien, y así ha sucedido..., pero no sé por qué tengo que escribir yo esto, cuándo durante lustros decía, cuándo se produzca la hecatombe del sistema, no voy a decir nada, que digan los que bien han chupado de la leche y de la tetas de la vaca...! ¡Pero ellos y ellas callan, y yo idiota de mi hago preguntas, preguntas, que es lo peor que se puede hacer...!

¡Pero ante el temor, de cosas que pueden suceder muy dramáticas-trágicas, me veo obligado moralmente, a indicar, algunas ideas, para ver, si todas las ideologías, todos los partidos, todos los colectivos, quieren sentarse en una mesa, y en paz, darse cuenta, que hay que vivir en paz, en Paz, porque de lo contrario lo que puede suceder es inconcebible...! ¡Juan de Portoplano regresó a su casa-hogar muy entristecido, porque veía venir la enorme tormenta-huracán y no podía ponerle ningún remedio...! Hoy a día del Señor del 16 de junio de 2017. ¡Paz y paz...! ¡Y nadie se ofenda, porque a nadie se desea ofender, solo se busca que la realidad sociopolítica hispánica no se desestabilice gravemente...!

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero