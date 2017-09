Líbreme dios, de que esta mi opinión sea mal interpretada, porque hoy leo desde mi posición privilegiada en la habitación de la residencia del montón y como ya escribí el otro día, hermosa vista, y aún más hermosa la ría del antiguo Ferrol del Caudillo, ese que estaba en la plaza de España, y que o pobo de Galicia libre le tiro tres meneos y lo único que consiguieron fue arrancarle un par de losas de granito.

Después un aparcamiento subterráneo de 30 años en construcción para poder menear al pajarito y que nunca más regresase a donde había estado pastando los últimos años.

Sin embargo, en una rotonda muy cerca de la paradisíaca playa, en Oleiros, por la que atraviesa la avenida llamada, ERNESTO "CHE" GUEVARA, hay colocado un monumento del bellaco, asesino, y rojo Che. Algo que decir, nada, algo que alegar, nada, algún problema, nada. Un hombre paz como el Otegui. Con una altura de 8 metros, como para no ver al terrorista.

Como decía, leo un maravilloso artículo de ese fantástico periodista, y contertulio, en el diario de Ferrol, de D. Ramón Jáuregui, donde me han llegado al alma algunas de sus hermosa y bien elegidas palabras: laus deo, in situ, Turiferario.... y más tarde en lugar de asir el ordenador le entran ganas de agarrarlo y lanzar unos cuantos insultos contra esos a los que él llama personajes. Y yo casi estoy de acuerdo con él. También explica lo que él, en su concepto de lo que es la libertad de expresión, el insulto es una cosa muy fea cuando se dirige en lugar de argumentos, al que piensa o actúa de otra manera.

Al parecer el dictador e islamista Erdogan, atreves de la INTERPOL esa agencia del Anacleto europeo, Turquía ha dictado una orden de arresto contra un periodista turco de nacimiento y con nacionalidad sueca. Y yo que no entiendo una castaña, pienso que cuando la policía española lo ha detenido es por qué lo tiene que hacer, debido a los tratados o como se les llame.

Pero el señor Jáuregui espera que maese Rajoy se pase las leyes por el forro y haga caso omiso, ya que este auto golpista a trincao a medio país y a un par de cientos de periodistas. Pero sin embargo que se lleven a Turquía las 10.000 toneladas de acero del príncipe de Asturias para su desguace le importa una castaña. Mientras desde mi ventana veo un hermoso astillero publico, que lleva años sin construir un barco como dios manda, y en el primer semestre lleva perdida una fortuna. Pero lo vamos a desguazar en Turquía.

Para que no le sacudan, sacude el primero y reparte al gorila Maduro, al coreano Kim, y que es lo que a mi me ha llamado la atención de una manera casi desmesurada. - pues que un socialdemócrata aproveche la ocasión y como no, le dé al súper TRUMP y lo coloque al mismo nivel que los anteriormente citados, algo así como no negociar ni con el Partido Popular ni con Bildu. Del TRUMP dice para no insultarlo: UNA CATASTROFE AMBULANTE CON CORBATA Y BOTON NUCLEAR ROJO.

Como si TRUMP lo hubiera o hubiese puesto una asamblea coletaria al estilo vista alegre, de las bases de doctorados y licenciados de la complutense. Botones rojos también tienen los indios de la india, los pakistaníes y demás potencias, que son bastante más inestables y peligrosas que el imperialista yanqui. Y termina diciendo con mucha educación, que se dé, el señor Erdogan por insultado.

Con su noble arte de insultar, tolerancia cero, pero con los que no piensa como ellos, leña al mono si no eres de su gremio. Eso sí, con mucha educación y el royo ese que se han inventado de dialogo, dialogo. Tiene usted mucha razón señor Jáuregui no me gusta nada su artículo del 11 de agosto del 2017 en el diario de Ferrol.

Cuantos izquierdazos hay detenidos por las amenazas, cuchillo en mano al autobús turístico, ninguno, había de ser yo el que lo hiciera a los diez minutos trincao. Los que han entrado en los hoteles y cafeterías, trincaos, ninguno.

A los encapuchados de las vascongadas que han pintado el patrimonio municipal, trincaos ninguno. Entonces de que castañas está hablando de la democracia DE NUESTRO PAIS. Democracia para usted y para los que piensan como lo que escribe usted. Que es de esos grandes periodistas que siempre dan la razón y dicho esto zas, zas, zas. En su opinión.

Francisco Hernández.