¿Los Presupuestos, en el aire?

El ministro de Hacienda se va a tomar una semana más para llevar al consejo de ministros el anteproyecto de ley de Presupuestos generales del Estado para 2018.

En principio, parece que lo hará el próximo viernes, al filo de finalizar el mes de septiembre, plazo oficial para aprobarlos y remitirlos al Congreso de los Diputados. Parece que Cristóbal Montoro no tiene los apoyos necesarios. El PNV no está en actitud positiva para dar su apoyo y pone varias pegas que tienen que ver con el IRPF y otras partidas.

Es obvio que a todas luces son excusas. El golpe a la democracia que se está dando en Cataluña ha puesto al nacionalismo vasco en una posición comprometida. Se resiste a apoyar al Gobierno y los órganos judiciales en su persecución de los delitos que se están cometiendo de forma masiva en Cataluña y por tanto no quiere ahora apoyar tampoco las cuentas del año próximo.

Tampoco los funcionarios y empleados públicos están muy contentos con la subida de salarios que propone el Ministerio de Hacienda. Una subida del 8 por ciento en tres años les parece poco, ya que según ellos han perdido durante la crisis un 20 por ciento de poder adquisitivo. Esta semana habrá más reuniones y veremos si con otras propuestas extrasalariales, al menos quedan contentos.

Otras fuentes aseguran que sencillamente la intensidad de la semana por todo lo que está ocurriendo en Cataluña y que es muy grave, han llevado a Montoro a atrasar la aprobación de las cuentas de 2018 para no meter más presión al país. Incluso, hay quien no descarta que el Gobierno tomara la decisión, según se sucedan los acontecimientos, de prorrogar los de 2017 y convocar elecciones en 2019.

No lo creo. Abrir otro frente de incertidumbre no me parece que case con la respuesta firme y contundente que el gobierno está demostrando en las últimas semanas. Pero, en fin, cosas se han visto y habrá que estar atentos.