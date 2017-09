La impresora de los rufianes

¿Veis a Rufián, a Tardá, a Anna Gabriel, a David Fernández, a Colau, a Forcadell, a Puigdemont...? Todos ellos, políticos desvergonzados.

Decir "vergüenza" equivale a significar honestidad, cordura, moderación, equilibrio, prudencia, sensatez... Pero estos demagogos energúmenos no conocen esa cualidad, porque adolecen de educación política. Por ello, devienen sinvergüenzas.

El vocero de apellido Rufián, y de nombre calificativo también, y de ello presume, se presentó teatralmente en la sede del Parlamento Español, casa de la soberanía, en la que hay que presentarse con seriedad y con vergüenza política, portando una "impresora republicana", con la que -afirmaba- los independentistas van a imprimirse la papeleta de su "referéndum", montando el mitin y asegurando:

Con este instrumento, democrático por republicano, yo, y los muchos independentistas como yo, vamos a imprimir el SI; y con esa auto impresión afirmamos nuestra autodeterminación; y así impondremos el "derecho a decidir", aunque nunca más en la Cataluña libre y soberana habrá referéndum. Y los que en este "referéndum" único digan NO, que en Cataluña son unos pocos, porque aquí no hay quien vote, más que los del SI, que sepan que aunque resultemos menos que la mayoría del censo, seremos "mayoría democrática", con capacidad para construir la Republica Revolucionaria Catalana, rompiendo con la ley de España que odiamos. Porque nos importa un pito la España Una, y la Unión Europea, y el Mercado Único, y el Euro, y la Banca y la Empresa..., y la Seguridad, y la Defensa, y la Solidaridad, y el Progreso... Nosotros regresamos: con la sedición, y la desobediencia, y la malversación, y la corrupción del 3 por ciento, y Mas, y la "rasca" de aguas pestilentes de Girona... Lo nuestro es la libre decisión que nos apetece, y el antisistema, y la autocracia, y la ilegalidad, y el libertinaje... Y vamos a ganar el referéndum porque esta patrocinado por el "Clan Puyol", de enorme capital no descubierto, y porque está alentado por el Club de Futbol más corrupto de Europa, aunque no le queden peñas en ningún rincón de la odiosa España...

En tales términos se pronuncia el discurso pasional, frenético y degradado del independentismo, presidido por el héroe irredento y delincuente compulsivo, Carles Puigdemont, que espera, delirante, la imputación del Fiscal General, de traidor al Estado Español.

Estos desvergonzados lideres son los que han cometido el mayor pecado contra su pueblo: el envenenamiento doctrinario de su niñez y su juventud, como esperanza de una Cataluña peor, inyectándoles mentira, movilización, insolencia, altanería, obscenidad, desfachatez, exclusión..., cultivando arranes de una nacionalidad desnortada.

Ese es el resultado fructífero de la "Impresora de Rufianes", impresionante en 3D, de la Demagógica Republica Revolucionaria Catalana.

José Luis Suárez Rodríguez

http://www.masespaña.es/