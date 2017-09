El Hundimiento

Cualquier negociador mínimamente avezado sabe perfectamente que el problema de que dos partes mantengan un diálogo no sólo requiere conocimiento, inteligencia y disposición, sino toda esa suerte de habilidades sociales que identifican a actores racionales. ¿Cuáles son los mimbres de la cultura irracional de los políticos catalanes? Las batallas las ganan quienes están dispuestos a inmolarse, y es la eficacia del terrorismo yihadista que ha asolado muchas ciudades en Europa, o las gana el que está dispuesto a ejercer toda la violencia necesaria que requiere la situación. Mientras el Estado ha consentido en cada oportunidad, los partidos nacionales se apuntan a la nada de la mano del PSOE, y ofrecen diálogo a una serie de mafiosos, como aquellos sicilianos, hostiles, a los que no les importa comerse a sus hijos a los que dicen amar con tal de sobrevivir. Y así lanzan imparables a sus hijos y niños hacia la Guerra Civil. Hace tiempo organizaron checas y somatenes yendo mas allá de silenciar el discurso de la mayoría. ¿Cómo es posible que únicamente Ciudadanos haya hecho el diagnóstico correcto, y no quiera pactar con golpistas?.

Esta será la primera guerra del siglo que será retransmitida por TV3 y Antena 3. La ingenuidad judicial ha creído que las partidas financieras del referéndum saldrían de las arcas públicas de la Generalitat, y no de sus cloacas. Las cerca de veinte delegaciones catalanas del exterior que absorven mas de 35 millones de euros, dirigidas por un delincuente profesional, han pactado con mafias locales en cada lugar el pago de las aventuras comerciales catalanas sostenidas con dinero público, al igual que los empresarios catalanes agradecidos, se conjuraron en la mafia del 3%, abonando el clientelismo del pujolismo. La mordida del 3% se ha hecho internacional. No existe experiencia de la emergencia de un nuevo Estado sin violencia en la Europa que sacrificó a cuarenta millones de sus hijos en las luchas intestinas del irracionalismo nacionalsocialista. Todos los buitres se han lanzado sobre sus futuras presas y alientan el conflicto y lo financian desde Venezuela hasta Rusia. Estas son las maneras de Putin aprendidas en el KGB, crear noticias, robar información, y financiar la desestabilización. ¿Está Europa en manos de políticos pacatos?

La contumacia con la que porfían por la independencia catalana después de falsificar el relato como si se tratara del derecho a decidir revela cuán cerca estamos del peor escenario posible. La primera estrategia leninista de Pablo Iglesias, antes de que se sumara a la independencia catalana, podría haber puesto en entredicho que la voluntad era hacer una consulta popular. No se trataba de nada de eso. Si la farsa del reférendum no era viable, ¿por qué no escenificar la declaración unilateral de independencia?. Desbordados por los extremistas antisistema que ya se han propuesto la definitiva decadencia del pueblo catalán y la ocupación del Estado, los mencheviques del PDcat se han entregado a los bolcheviques en la lógica leninista de que les han vendido la soga de la que morirán ahorcados. Un Estado imprudente envía a la policía nacional y a la guardia civil a descansar en barcos atracados en el puerto ofreciéndose como blanco a las acciones terroristas. Y Mónica Terribas da pistas a los musulmanes catalanes, tan proclives a la independencia, sobre los movimientos de la Guardia Civil para que obtengan la información necesaria a cuantos quieran escucharles sobre el próximo objetivo. Y lo harán antes de morir ellos mismos ahorcados por la xenofobia catalana por más que hablen catalán payés. ¿Quienes se rasgarán luego las vestiduras cuando Puigdemont y Junqueras vociferan agitando a las masas cautivas del mussonilismo irredento?

Los mossos reculan en la defensa de la Ley hasta el punto de ser comandados por un juez que pide protección para los agentes judiciales. Ya andan precintando de mala gana los colegios electorales ante la amenaza de perder el empleo. Escamotean el cumplimiento de la Ley para administrar la réplica y concurrir con la disidencia fascista en que han devenido los partidos catalanes de la independencia, la misma que proclamó desde la tribuna del Parlament con Goebbles la aniquilación de la oposición. La suspensión del parlamento sucedió al Reichstag antes del incendio. La CUP alimenta la guerra civil y arma al terrorismo robando armas policiales. Nadie debe preocuparse por su recuperación ni tampoco por su confiscación, los efectivos de la policía integral suministrarán las armas a las masas enardecidas por el discurso totalitario. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que se sometan al control del Estado? Quieren parar la aplicación de la ley llevando a sus hijos a las manifestaciones, los adultos se enmascaran con pañuelos y gafas de sol protegiéndose de su persecución penal y periodistas de la neutral TV3 vendida a los nazis catalanes por el Estado se sube sobre los vehículos policiales con total impudicia. Es el momento de la revolución de octubre, la semana trágica de Barcelona, el mes y el año. El Estado ofrece la mano tendida a aquellos que Mas arrojó a las calles en venganza por no obtener lo que pedía. ¿Quién pondrá sobre la mesa los primeros muertos? Los musulmanes aplauden desde los comercios y los mercados halal viendo como se despedazan sus enemigos infieles y ayudando al delirio con actos terroristas letales para un Estado débil. Y la Ley de Seguridad Nacional durmiendo el sueño de los justos. ¿Hasta cuándo han de confiar los españoles en las autoridades estatales incapaces de sobreponerse al fascismo?. Reedita Sáenz de Santamaría el mensaje ciceroniano contra Catilina enemigo de la república romana. ¿Ignora la vicepresidente la destrucción de la república romana y su sumisión al principado y el imperio que llevó a la extinción a la nación romana?