1-O Día Internacional de las personas mayores

Cuando hace diecisiete años la Asamblea General de Naciones Unidas designo el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, lo hicieron a sabiendas de que año tras año aumenta la población de quienes han pasado la barrera de los 65, que en nuestro país alcanza una cifra récord: 8,6 millones de personas. La más alta de las registradas hasta ahora, según datos del Instituto Nacional de Estadística en su informe Movimiento Natural de la población.

Consciente de que a este problema, que lo es y muy importante, hay que buscarle soluciones rápidas, Carmen Balfagón Lloreda, Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ha organizado la "Semana del Mayor 2017", que comienza el próximo lunes día 2 y dura hasta el viernes 6, en la que van a participar expertos en: Las oportunidades que representa el envejecimiento, los derechos de las personas mayores, la promoción de una sociedad para todos, la sostenibilidad y la inclusión de los mayores en el entorno urbano, la discriminación de las personas mayores y el buen trato.

Temas muy interesantes en los que hace falta ahondar, debatir, para impulsar medidas que potencien el talento de los senior, así como su inclusión en el mercado laboral. Siendo este uno de los aspectos más urgentes debido a esas políticas empresariales que prescinden de la experiencia que dan los años, para apostar por la juventud, como si ser joven fuera un pasaporte que te lleva directo a la gloría. Sabiendo como sabemos que la horquilla de quienes trabajan y los que no lo hacen porque el mercado les rechaza, se estrecha cada día más. ¿O acaso no conocemos jóvenes que a los 30 siguen sin encontrar un trabajo estable que les proporcione la posibilidad de mirar el futuro con esperanza, siendo como son los mejor preparados? ¿Y qué decir de los que habiendo llegado a los 50 o a los 60, son rechazados sistemáticamente del mercado laboral?.

Un panorama vergonzante que demuestra la indiferencia de quienes pudiendo impulsar medidas para combatir esta lacra, no lo hacen, y no me refiero solo a los políticos, también a esos empresarios que en medio del desastre cuadran sus cuentas con grandes beneficios, mientras los jóvenes ganan sueldos miserables.

Que en España haya aumentado el número de millonarios mientras cuatro millones de ciudadanos siguen en paro demuestra la enorme desigualdad que existe en nuestra sociedad. Un desfase que obliga a muchas familias a vivir de las pensiones de sus mayores. Lo que impide que muchos de ellos puedan disfrutar de una jubilación honrosa.