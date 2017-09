Del púlpito al hoyo

I

Los monjes de Montserrat

Y curas de Tarragona

Se han hecho Independentistas;

Y la Generalitat

Les ha puesto la corona

Y apuntado en las listas

De sus Hijos Predilectos,

-Legal, natural o aborto-,

Que es el camino más corto,

Para al infierno ir rectos;



Sólo una vez Jesucristo

Se metió en estos prados,

Y nos dejó estas píldoras,

de seny a tope provisto:

Sepulcros llamó blanqueados,

Y aún más, raza de víboras,

A escribas y fariseos,

Que, metidos en Política,

Les cayó esta Filípica

Por hipócritas y ateos;



Practicando este oficio

La humanidad ha llegado

A considerar normal

Que hoy la virtud es vicio,

Y ejercicio tan honrado

Más bien nos huele fatal;

Para discapacitados

Hay Centros como Dios manda...

¿Por qué no para la "Panda

De los Clérigos Tarados"?.



II

-La que le caerá encima

A la Iglesia si le va meter las narices

En lo de esta pantomima

De Cataluña... -¿Qué me dices?...

-Que ni se casará ni comerá perdices,



Que eso de la Independencia,

Quítate la venda, no es más que la farsa

De la cómica insolencia

De quien, fiel aprendiz de garsa,

Acabará estrellándose en el campo del Barça;



O sea: de un Puigdemont,

Que al Catecismo ni las tapas le ha visto,

Y si alguna vez sube a Mont-

serrat, no es por ver a Cristo,

Ni a la Moreneta, sino por darse pisto;



O acaso de un Junqueras,

Que ha dicho que, solo si puede, va a Misa;

De la Iglesia: ni de sus vidrieras

La luz, ni de alguna cornisa

Sus molduras, le arrancan una sonrisa;



Y más te digo: si hablamos

De la Forcadell, del Turrull o de un amargo

Etcétera, más bien mal vamos,

Pues si sale de su letargo

La Independencia, ... lo de Dios va para largo;



-¿Qué debo entender entonces,

Que la Iglesia debe mantener su Hierro

Y dejar de escuchar los bronces

De este más que frustrado Encierro

De la Independencia?... -¡Exacto, pues huele a entierro!.