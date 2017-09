Imaginad cuatro especies-mentes

Imaginad que dentro de cien o doscientos años se reúnen en algún lugar del sistema solar cinco mentes, denominémosles M1, el ser humano actual, con más cultura, ayudado por la tecnociencia del momento, pero esencialmente igual que ahora.

M2, un Cyborg, es decir, una estructura humana biológica pero injertado con sistemas teleinformáticas del momento, por tanto, unido a un ser-estructura superorgánica, una especie de individuos dentro de un superorganismo.

M3 un ser de Inteligencia artificial, en todos sus sentidos, con un CI cien veces más que la media actual y, una capacidad cultural, de mil o diez mil veces más que la cultura acumulada actual.

M4 un ser extraterrestre natural, no robot de alguna civilización de la galaxia, que lleva existiendo con inteligencia o inteligente, no dos millones de años como nosotros, sino cien millones, y por tanto, mil o diez mil veces más adelantados que nosotros.

M5 nuevas especies humanas, creadas-inventadas diseñadas por el ser humano, igual que habría creado miles o cientos de miles de nuevas especies a y en todos los órdenes de realidad, vegetales, animales, y de otros órdenes, también humanos.

1. Por supuesto podríamos en esta imaginación-hipótesis-relato-cuento posible, otras combinaciones, y desde luego una o docenas de inteligencias naturales, no esencialmente informática o tecnológicas, de distintos modos o distintas naturalezas, distintas organizaciones sociales-políticas-económicas-energéticas de esta galaxia o del universo. Hagámonos preguntas que no podemos responde, pero que nos pueden ayudar a imaginar o hipotetizar el presente y el horizonte a medio plazo, si no a corto.

- Imaginad que existan civilizaciones que esté formada por individuos, pero lo que destaque, no son los individuos, sino el sistema, un superorganismo que controle-exista en una galaxia entera, y que todo, lo natural-naturaleza, los individuos inteligentes naturales o artificiales, toda la acumulación cultural acumulada, y trillones de trillones de trillones de conexiones entre todos los entes naturales y entes creados por el ser humano y entes naturales humanos y entes de todo tipo que estén organizados como una especie de Gran Hormiguero.

- Imaginad el equilivalente a mil millones de C.I., una civilización con esa inteligencia global. Que cada mes duplica los conocimientos-conceptos-ideas-formulaciones. Con una energía inacabables de la fusión, o de la "postfusión" que nosotros no podemos imaginar... Que "literalmente pueden crear objetos o cosas de la nada", pero que pueden crear-inventar-diseñar planetas o estrellas, porque tienen esa capacidad...

- ¿Qué será o sería el individuo humano o qué será el individuo de otra especie natural inteligente que pudiese existir, hipotéticamente imaginamos pueda existir, que sea mil veces más desarrollada que nosotros, en toda la acumulación cultural, y por tanto más conocimientos verdaderos, y como individuos, en vez de media cien de C.I., tengan mil de C.I., y tengan acceso, por sistemas tecnológicos o biotecnológicos a la acumulación cultural de esa cantidad ingente de datos ciertos y verdaderos...?

- ¿Cómo habría que organizar una sociedad tecnológica-cultural, dentro de quinientos años, con cien mil millones de individuos, que habita por ejemplo, el sistema solar, tiene ciudades en todo el sistema solar...? ¿Cómo se organizaría una sociedad-Estado de ese modo...? ¿Qué de todas, las dos o tres docenas de grandes ideologías actuales, seculares y no seculares, religiosas y no religiosas, actuales, que son la base de todas las culturas-civilizaciones, qué habrá quedado o habría quedado dentro de mil años de éstas? ¿Y qué nuevas civilizaciones-culturas-ideologías se habrán o habrían creado, o para llegar a ese nivel, desde luego hay que inventar-diseñar-dilucidar-crear nuevas macrovisiones-macroideologías-macroculturas, que tendrán puntos en común con las actuales, pero que quizás, el novena por ciento, serán conceptos-ideas-prácticas más verdaderos-bondadosos-bellos-racionales-útiles que las actuales...?

- ¿Lo que ahora denominamos grandes cuestiones metafísicas-religiosas-espirituales, cómo serían o quedarían, o cómo estarían implantadas en una civilización equis, humana, o no humana, natural o no natural dentro de mil años, o en individuos que pertenecen a civilizaciones-especies, M1, M2, M3, M4, M5?

- ¿Añadan ustedes las variables que quieran, aunque sea en forma de hipótesis...? ¡No creo que tengamos la imaginación suficiente, ni yo tampoco, de imaginar el mundo, ni siquiera cómo será dentro de cincuenta años, menos dentro de cien, porque no sabemos, lo que seremos capaces de inventar-diseñar, conceptos-fórmulas crear, ni los serse humanos que seremos, ni lo que nos encontraremos en el futuro...? ¿Pero...? ¿...?

2. Todo lo anterior, puede parecer que no tiene sentido, y quizás no lo tenga, pero nadie duda que estamos en el límite-borde para producirse un salto cualitativo-cuantitativo humano, a y en todos los sentidos. Y si indico, todos los sentidos y significados, son todos. Es decir, si una civilización está formada o conformada por miles o docenas de miles de concepciones teóricas y prácticas, todas o casi si todas se modificarán, además de otros aspectos.

¿Ahora me digo, digo a ustedes, no sabemos cómo será el mundo dentro de cien años, ni siquiera si será o existirá, al menos el humano? ¿Pero creen ustedes seriamente, que algunas de los graves problemas que están recorriendo Europa y la Piel de Toro, están ayudando a que emerja ese nuevo mundo, o lo están retrasando, o mejor dicho, incluso van en contra...? ¿O dicho de otro modo, cuándo se está planteando para final de siglo, la posibilidad, de un Único Estado Mundial, o a lo sumo, tres o cuatro, se está planteando para dentro de quinientos años, un Único Estado en el Sistema Solar, o dos o tres...?

¿Tiene sentido las dudas y sufrimientos y angustias que nos están embargando estos meses últimos en la Piel de Toro, o por un lado secesionar, un miniestado de cuarenta y seis millones de habitantes, en tres o cuatro, o soluciones sociopolíticas no moderadas, que de una forma o de otra, en el siglo veinte, llenaron de perplejidad el mundo...?

¿Estamos perdiendo-olvidando el horizonte mundial real o la realidad, incluso ya presente, con Estados reales ya de mil millones de personas, de varios millones de kilómetros cuadrados de superficie, con sistemas socioeconómicos de una "enorme competitividad", por decirlo de alguna manera...?

3. (N.B. ¿El hipotético referéndum, posiblemente será o tendrá dos dimensiones, una real o material, con los sistemas tradicionales de urnas, si éste no se produce, al menos servirá para los titulares, fotografías, videos, etc.?

¿Será además una cortina de humo, una maniobra de distracción y, será la excusa y justificación para el otro procedimiento?

¿Y después un segundo, paralelo o alternativo al anterior, o al mismo tiempo, que será virtual-online-internet? ¿Posiblemente con varios portales en el extranjero, si se cierra uno, puedan abrir otro...? Aviso para caminantes-navegantes-aviadores).

PAZ(N)X. Paz interior y pan y pax sociopolítica. Paz y bien. Paz sociopolítica que es la fuente de todos los bienes y de todas las riquezas, y la no-paz sociopolítica es la raíz de casi todos los males-angustias-sufrimientos-vulnerabilidades-penas... ¡Paz, a todos los que respiran en esta Celtiberia, paz-pan-pax...!

